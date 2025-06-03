У Білому домі в США на Хануку запалюють ханукальну лампу, яку відлили у Львові в XVIII столітті. Центральним об’єктом музею Ротшильда в Парижі є корона Тори, яку створив жовківський майстер Аріє Лейб Кац. У XIX ст. у селі Сасів на Золочівщині був чи не єдиний у світі осередок традиційного єврейського мереживоплетіння золотими та срібними нитками. Черга на ці вироби могла тягнутися кілька років, товар замовляли в Аргентину, США, міста Європи. Про маловідоме ремесло, а також пам’ятки історії та культури євреїв Золочівщини розповіла завідувачка кафедри історії та теорії мистецтва Львівської академії мистецтв Наталії Левкович. Лекція відбулася під час Тижня єврейської культурної спадщини Львівщини.

Золоті Броди

Завдяки контрабанді, яка йшла через кордон на межі Австро-Угорської і Російської імперії у Бродах, через це місто проходило багато золота і срібла. Тодішні перекази жартували, що міщани Бродів не вмивалися звичайною водою, а водою зі шматком срібла.

У Бродах існував потужний ювелірний осередок виробництва зі срібла, зокрема ритуальних релігійних предметів юдаїки. Броди стають тим центром, через який єврейська культура артикулюється в тогочасній східній Галичині.

Зазвичай на культових предметах юдаїки не зображають постать людини – через другу заповідь «не сотвори собі кумира». Однак на прикрасі Арон га-Кодешу з Бродів є людська фігура первосвященника, який запалює ханукальну лампу.

Зображення людей на ритуальному предметі з Бродів (фото з презентації Наталії Левкович)

«Це є особливістю галицької юдаїки, – пояснює Наталія Левкович. – На Галичині майстри не відмовлялися від зображення людини. Навіть на коронах Тори зображали людей, в тому числі на ритуальних предметах. Це є відмінністю від традиційних західноєвропейських шкіл».

Також традиційно зайці уособлюють образ єврея, бо його переслідують, він втікає, на нього полюють. А орел, який несе зайця, – це Бог, який оберігає своїх дітей. На бродівській ханукальній лампі є лелеки, які в дзьобах тримають вужів, – символ праведного хасида, пояснює науковиця.

Єдина у світі майстерня мереживоплетіння срібними нитками у Сасові

Тим часом Сасів, який розташований на шляху між Золочевом і Бродами, у XIX ст. був відомим в Аргентині, Нью-Йорку, практично у всіх єврейських общинах міст Європи. Там зародився художній промисел мереживоплетіння зі срібними нитками для створення ритуальних прикрас для віруючих євреїв.

Як розповідає Наталія Левкович, у 1830-х роках до містечка з Російської імперії втік Маркус Маргуліс, ймовірно, виходець з Бердичева. Йому на той час було приблизно 12-14 років, але впродовж трьох років він організував у Сасові виробництво мереживоплетіння. Для цього він залучив 20 майстрів, купив кілька стодол для виробництва.

Майстер мереживоплетіння у Сасові (фото з презентації Наталії Левкович)

На той час у Сасові серед промислів практикували гончарство, бондарство, ткацтво і виробництво ложок. Євреї виробляли талеси та лоєві свічки. Також була фабрика з виготовлення цигаркового паперу та грубого паперу для упакування. Нове підприємство дало роботу багатьом мешканцям.

У майстерні Маргуліса на дерев’яному станку робили коклюшне мереживоплетіння. За основу брали шовкову нитку, до якої додавали пресовані нитки срібла. Їх контрабандою привозили з Російської імперії, ховаючи у дишлах возів. В Європу товар транспортували такою самою контрабандою – у саквояжах з потрійним дном, у возах з дишлами.

Велика синагога у Сасові (гравюра 1836 року К. Келесінського, з Мандрівки старим кордоном)

Такими прикрасами оздоблювати атару – прикрасу зверху на молитовному покривалі євреїв – талес. І це була чи не єдина майстерня у світі, чекати на товар доводилося довго і терпляче замовникам з багатьох країн світу.

Черга на 10 років

Коли сасівський підприємець зробив перший виріб для жінки – це був нагрудник для дружини рабина, тоді почався справжній бум. Жінкам сріблом і золотом оздоблювали ритуальні чепці, хустини.

«Це стало мейнстрімом в жіночій єврейській моді. І коли з’явився запит на продукцію Маргуліса для жінок, він встановив вже 260 верстатів. Бізнес йшов так добре, що згодом замовники чекали своєї черги до 10 років», – розповідає Наталія Левкович.

Працювати у Маргуліса могли лише віруючі одружені юдеї. «Жінок він вважав балакучими і здатними продати секрет плетіння. Від працівників вимагав читати вголос молитви або співати пісень – щоб вони не спілкувалися між собою. Гроші працівники отримували щочетверга – щоб їхні сім’ї могли підготуватися до шабату», – пояснює Наталія Левкович умови праці на виробництві Маргуліса у Сасові.

Цей сасівський ексклюзивний товар ширився світом. На багатьох портретах рабинів початку XX ст. з різних регіонів Кауфмана Ісидора помітні сасівські мережки. Майстри мистецького осередку мереживоплетіння у Сасові 1887 року отримали нагороду на виставці у Відні за свої атари. А під час візиту до Сасова коронпринца Рудольфа тріумфальну арку зробили зі срібних атарів.

Ісидор Кауфман. Портрети рабинів в синагозі із сасівськими атарами, 1920-і рр

Орнаменти цих виробів були дуже різноманітні: типове хасидське серце, накладене одне на одне. Кожен елемент мав свій символізм: райські квіти, мотив соняшника – з яким євреї порівнювали себе, бо «крутить головою до сонця, як єврей до Бога». Луска риби, яка часто згадується у біблійних текстах, її часто зображали на розписах синагоги.

Часто ті сасівські вироби нагадували українську вишивку. Бо й майстри могли бути ті самі: «Іноді євреям забороняли виготовляти вироби зі срібла і золота, бо вони не мали права на клеймо. Тому їх замовляли християнським ювелірам».

Вироби сасівських майстерень (фото з презентації Наталії Левкович)

Сасівський осередок єврейського мереживоплетіння занепав ще до Голокосту. Маргулісу не вдалося сформувати родинну імперію підприємців: із його 12 дітей вижили лише 3 доньки. Але зяті не продовжили справи, вони належали до різних громад і синагог, тому між ними виник сімейний конфлікт.

Окрім того на підприємстві все ж стався витік інформації з технологією виробництва. Тому в містечку з’явилися партачі, а засновник бізнесу почав втрачати прибутки. Після смерті Маргуліса його зяті продали бізнес. Люди масово втрачали роботу, в той час писали навіть про голод у Сасові. Зрештою родина Магуліса згасла або загинула в гетто, а один з нащадків Перлмуттер виїхав до США.

Сасів і його синагога (фото з Мандрівки старим кордоном)

Наталія Левкович наголошує на важливості збереження нашої локальної спадщини, незалежно від національної приналежності.

«Коли ми говоримо про українську культуру, ми повинні позбутися оцього комплексу постколоніальної держави і не віддавати усе, що є наше, комусь іншому. Мовляв, це не українське – воно нам не потрібне. Якщо ми будемо розуміти культуру як систему, як цілісну структуру, тоді ми можемо розуміти, що готові розвиватися далі, позбуватися оцього синдрому меншого брата. І тут важливо зрозуміти, що культура, яка створена єврейською, вірменською, караїмською громадою на теренах України є культурною спадщиною України, створеною різними народами. Ця локальна історія є фантастично важливою», – підсумувала науковиця.

Про єврейську спадщину Роздолу читайте тут.