Готель «Жорж» розташований у центрі Львоа таналежить родині Ігоря Кривецького

На Гарячу лінію Львова надійшло звернення про незадовільний стан фасаду готелю «Жорж», який є пам’яткою архітектури місцевого значення. У міськраді стверджують, що на будівлі є аварійні елементи і готують звернення до власника щодо їх усунення. Будівля готелю перебуває у приватній власності дружини львівського бізнесмена Ігоря Кривецького.

Готель «Жорж» розташований у центрі Львова на пл. Міцкевича, 1. Будівля є пам’яткою аріхтектури місцевого значення. Із 2013 року готель належить ТОВ «Готельний комплекс Жорж», бенефіціаркою якого є Ольга Філатова-Кривецька, дружина відомого львівського бізнесмена та політика Ігоря Кривецького. До цього він належав родині відомих львівських готельєрів Машталерів.

Відтоді нові власники не проводили зовнішніх ремонтів, окрім як відремонтували тротуар під час облаштування паркінгу перед готелем. 17 червня львів’янин Назар Дулиш опублікував на Гарячій лінії Львова звернення про занедбаний стан фасадів історичної будівлі.

«Його зовнішній вигляд просто у катастрофічному стані. Ліпнина осипається, просто аварійний стан, все обдерте і обшарпане. І знаєте, що саме головне, що він належить одному з найбагатших людей України Ігорю Кривецькому», – йдеться в зверненні.

Фото ZAXID.NET

Фасад будівлі справді доволі занедбаний, а балкони зі сторони просп. Шевченка обтягнені захисною сіткою. Керівник ТОВ «Готельний комплекс Жорж» Костянтин Корнєєв у коментарі ZAXID.NET повідомив, що зараз не на часі проводити будь-які роботи, однак, коли може бути на часі, він не уточнив.

«Ми намагаємось підтримувати будівлю в неаварійному стані. На перспективу плануємо якусь реконструкцію, дії по збереженню та відновленню пам’ятки. Є якісь елементи для убезпечення наперед (йдеться про сітки на балконах – ред.)», – сказав Костянтин Корнєєв.

Заступник директора Офісу охорони культурної спадщини ЛМР Святослав Кіндратів розповів ZAXID.NET, що мешканці неодноразово звертатися до міської ради за фактом незадовільного стану фасаду пам’ятки архітектури – готелю «Жорж».

«Ця будівля перебуває в приватній власності, що ускладнює ситуацію з фасадом та обмежує Офіс в заходах реагування. На цій будівлі дійсно є елементи, які перебувають у аварійному стані та потребують негайного реагування. Затягування з реставрацією призведе до падіння елементів фасаду на прохожих. Ми будемо шукати контакт із власниками готелю, будемо переконувати про проведення першочергових заходів», – зазначив Святослав Кіндратів.

Додамо, що першу будівлю готелю на п. Міцкевича, 1 побудували ще у 1793 році за проєктом невідомого архітектора. У 1811 році на його місці звели новий триповерховий готель De Russie, а у 1816 році готель перейшов у власність до купця Ґеорґа (Жоржа) Гофмана, після чого він отримав сучасну назву. Наприкінці XIX ст. до готелю надбудували четвертий і п’ятий поверхи.

У 1901 році на цьому місці відкрили абсолютно новий готель, збудований за проєктом віденської архітектурної спілки Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера. Проєкт адаптували львівські архітектори Іван Левинський та Юліан Цибульський. Готель побудований у стилі пізнього історизму з елементами сецесії та ар-деко. Фасад прикрашений необароковою орнаментикою. На фронтоні – рельєф «Святий Юрій», у нішах — алегорії Європи, Азії, Америки і Африки, що символізують чотири сторони світу.

Із 1940 року готель «Жорж» входив до мережі «Інтурист». Зараз же готель є одним із найстаріших із середньою ціновою категорією – одна ніч у номері стандарт коштує від 2500 грн.