Майже всю територію Італійського дворика заставили столиками ресторану

Власник популярного ресторану «Італійський дворик», який праює в історичному музеї у центрі Львова облаштував у подвір’ї літній майданчик, який перекрив фактично усю площу пам’ятки. Після скарг мешканців міська рада перевірить законність встановлення такого літника, адже його елементи перекривають вид на пам’ятку.

Ресторан розташований у внутрішньому дворику кам’яниці на пл. Ринок, 6, яка є пам’яткою архітектури національного значення XVI ст., і працює тут із 2013 року. Ще кілька років тому столики були розташовані по периметру, а саме подвір’я – вільне для проходу. У тій самій кам’яниці із 1908 року також працює Львівський історични музей, який сьогодні є комунальною установою облради.

Такий вигляд раніше мав Італійський дворик

«Такий вигляд мав ресторан кілька років тому. Це була кав’ярня на кілька столиків, люди могли вільно рухатися. Якщо був дощ, то можна було заховатися в аркадії, які слугують затінком у спеку», – розповіла під час засідання адміністративної комісії у середу, 11 червня, директорка офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради Тетяна Балукова.

Вид на Італійський дворик із балкона другого поверх/фото ZAXID.NET

У коментарі ZAXID.NET вона уточнила, що до міської ради почали звертатись мешканці зі скаргами на повністю заставлене подвір’я столиками ресторану. Над вуличними меблями встановили великі парасольки, які по суті закривають фасад історичної пам’ятки.

«Під час перевірки фахівці Офісу охорони культурної спадщини зафіксували встановлення столиків одного із закладів харчування. Внаслідок цього простір Італійського дворика – зразка ренесансної архітектури XVI століття – виявився захаращеним. Це ускладнює вільне пересування, створює скупчення людей, а головне – кричуще обмежує можливість огляду унікальної архітектури та спотворює її сприйняття. Італійський дворик – це не просто частина будівлі, а й відкритий простір для всіх мешканців і гостей Львова. Використовувати його без дозволу для обслуговування кафе – неправильно», – зазначила Тетяна Балукова.

Адміністративна комісії доручила Офісу охорони культурної спадщини провести додаткову перевірку – з’ясувати законність розміщення цих столиків та крісел. У департаменті архітектури ЛМР ZAXID.NET повідомили, що ресторан не погоджував із містом облаштування літника.

«Нам мають подати заявку на встановлення літника. Навіть якщо вся ділянка перебуває в оренді, місто має зафіксувати встановлення літнього майданчика, період і площу. Однак до нас такі звернення не надходили», – розповів ZAXID.NET керівник управління формування середовища Михайло Шевченко.

Сама будівля кам’яниці на пл. Ринок, 6 перебуває у власності Львівської обласної ради. Керівник управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус розповів ZAXID.NET, що територію дворика під ресторан площею 323,5 м2 орендує ПП «Львівська гільдія». Термін дії договору закінчився ще у 2023 році, однак його автоматично продовжили через військовий стан.

ПП «Львівська гільдія» створене у 2011 році та займається ресторанною діяльністю. До 2018 року компанія належала Галині Панас та Олені Романюк, яка є рідною сестрою дружини ексдепутата Львівської міської ради від «Фронту змін» Андрія Якиміва.

Зараз же власниками ПП «Львівська гільдія» є скандально відомі львівські підприємці Володимир та Наталія Шведи. Їхнє ТзОВ «Компанія Ріел-Естейт Груп» фігурувала у знищенні модерністської мозаїки «Море і Риби» на вул. Володимира Великого.

За даними ZAXID.NET, суборендарями Італійського дворика є родина львівського ресторатора родом із Греції Куріеріса Ставроса. Його дружина та директорка закладів Ірина Целех у розмові з ZAXID.NET підтвердила, що має стосунок до ресторану «Італійський дворик», однак відмовилась коментувати телефоном скарги мешканців на облаштування літника. Прикметно, що в ЛОР немає інформації щодо Куріеріса Ставроса або Ірини Целех як суборендарів.

Зазначимо, що Італійський дворик розташований у Палаці Корнякта. Його створили італійські архітектори Петро Барбона та Павло Римлянин на замовлення мецената Констянтина Корнякта та відкрили у 1580 році. Вся кам’яниця на пл. Ринок, 6 є пам’яткою архітектури національного значення. Останні кілька років триває реставрація головного фасаду кам’яниці, яку виконують українські та польські фахівці.