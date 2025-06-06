Ідеться про вісім вікон на другому поверсі будинку на вул. Личаківській, 1

Львівський окружний адміністративний суд зобовʼязав львівського підприємця Юрія Путаса, якому належать квартири у будинку на вул. Личаківській, відновити історичні деревʼяні вікна в памʼятці архітектури. Про це повідомив Офіс охорони культурної спадщини.

Йдеться про двоповерховий будинок на вул. Личаківській, 1. Власник квартир №1 і 2 на другому поверсі самовільно замінив вікна з деревʼяних на пластикові. При цьому, весь будинок є памʼяткою архітектури місцевого значення й відповідна заміна вимагала погоджень із Львівською міською радою. В січні адміністративна комісія видала припис про усунення порушення, однак власник квартир його проігнорував.

Червоним кольором позначені самовільно замінені вікна

Через це Офіс охорони культурної спадщини ЛМР звернувся в суд. 28 травня Львівський окружний адмінсуд позов задовольнив і зобовʼязав власника квартир відновити вісім історичних дерев’яних вікон. Це рішення ще можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що власником квартир, в яких самовільно замінили історичні вікна, є львівський підприємець Юрій Путас. Він є співвласником «Галицького ринку» в центрі Львова, а також очолює партію «Духовна Україна», від якої балотувався до міської та обласної рад на виборах у 2020 році, але не пройшов.

А на виборах у 2015 році Путас планував пройти до міськради у списках «Громадянської позиції», але через скандал з безграмотністю був змушений зняти свою кандидатуру, тоді він зробив 13 помилок в одному реченні.

Він також відомий скандалами із незаконними кіосками у центрі міста. Зокрема, у 2021 році під час демонтажу кіоска на пл. Галицькій він побився з муніципалом. Щоб зупинити сутичку і завершити демонтаж МАФа довелось викликати поліцію. Згодом суд визнав рішення про демонтаж кіоска не законним.