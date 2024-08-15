МАФ демонтували ще під час реконструкції пл. Галицької у 2021 році

Верховний Суд визнав незаконним рішення виконавчого комітету про демонтаж кіоска з шаурмою на пл. Галицькій, 10. При цьому, кіоск зі скандалом знесли ще у 2021 році, бо він заважав реконструкції пл. Галицької.

Йдеться вже знесений кіоск на пл. Галицькій, 10 у центрі Львова площею 94 м2. Як вказано в матеріалах справи, у 2017 році Львівська міськрада виключила кіоск із переліку законних тимчасових споруд. Того ж року власник кіоска ПП «Український Медіа-центр» та ЛМР уклали договір оренди окремих конструктивних елементів благоустрою, у межах яких він діяв. Ця угода мала діяти до кінця 2019 року.

У 2020 році виконавчий комітет вирішив демонтувати кіоск на пл. Галицькій, 10, оскільки з 2019 року він працював без документів. У 2021 році працівники «Муніципальної варти» зі скандалом МАФ демонтували, оскільки він заважав реконструкції площі Галицької.

В суді власник ПП «Український Медіа-центр» Юрій Путас, який є власником Галицького ринку в центрі міста, повідомив, що надсилав виконкому відповідні документи для узаконення МАФу, втім відповіді не отримав, тому після демонтажу подав в суд.

У 2022 році Львівський окружний адмінсуд позов Юрія Путаса задовольнив, зазначивши, що ЛМР безпідставно виключила кіоск із Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд. Це рішення мерія оскаржила у Восьмому апеляційному адміністративному суді.

В серпні 2024 року Верховний Суд скасував рішення апеляції та залишив чинним окружного адмінсуду. Суд визнав протиправним невнесення кіоска до переліку законних та скасував рішення про демонтаж МАФу. Цю постанову оскаржити не можна.

Нагадаємо, Юрій Путас є співвласником «Галицького ринку». Він також очолює партію «Духовна Україна», від якої балотувався до міської та обласної рад на виборах у 2020 році, але не пройшов. А на виборах у 2015 році Путас планував пройти до міськради у списках «Громадянської позиції», але через скандал з безграмотністю був змушений зняти свою кандидатуру, тоді він зробив 13 помилок в одному реченні.

Під час демонтажу кіоска на пл. Галицькій він побився з муніципалом. Щоб зупинити сутичку і завершити демонтаж МАФа довелось викликати поліцію.