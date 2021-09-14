У вівторок, 14 вересня, під час демонтажу кіоску біля «Галицького ринку» трапилась бійка між власником ринку Юрієм Путасом та працівниками ЛКП «Муніципальна варта». Щоб зупинити сутичку і завершити демонтаж МАФа довелось викликати поліцію.

Близько 12:00 на площі Галицькій у Львові розпочали демонтаж МАФа з шаурмою, власником якого є співвласник «Галицького ринку» Юрій Путас. Рішення розібрати цю споруду у центрі міста раніше ухвалив виконком Львівської міської ради. Коли працівники розпочали демонтаж кіоску, між Юрієм Путасом та муніципалами, які мали забезпечити порядок під час демонтажу споруди, виникла сутичка. На місце конфлікту приїхало близько 30 поліцейських. Юрій Путас одразу заявив, що один з муніципалів вдарив його по обличчю.

«Рішенням виконкому хочуть знести мій МАФ. Я є його власником. Я 20 років тут працюю. Я не тільки працюю, ми облагороджували площу поруч. Вони почали ламати моє майно. Мене вдарили рукою в лице», – заявив співвласник «Галицького ринку» Юрій Путас.

Натомість ЛКП «Муніципальна варта» заявила, що це сам Юрій Путас напав одного з працівників.

«Коли ми забезпечили охорону, коли відключили електропостачання, невідома особа підійшла, почала погрожувати, нанесла мені удар головою в голову. Я з метою самозахисту з ним зчепився», – розповів свою версію подій начальник відділу охорони громадського порядку ЛКП «Муніципальна варта» Руслан Ахметшин.

Рішення про знесення МАФа ще торік ухвалив виконком Львівської міської ради. Зараз на площі Галицькій триває реконструкція фонтану кульбаба. У проекті нового громадського простору не передбачено кіосків.

«Ця споруда заважає реалізації проекту облаштування благоустрою цієї площі з будівництвом фонтана. Власнику пропонували самостійно розібрати кіоск, але він до не дослухався», – розповів голова Галицької райадміністрації Андрій Зозуля.

Станом на 16:00 демонтаж МАФа триває. Роботи проводять під охороною поліції.

Нагадаємо, Юрій Путас є співвласником «Галицького ринку». Він також очолює партію «Духовна Україна», від якої балотувався до міської та обласної рад на виборах у 2020 році, але не пройшов. А на виборах у 2015 році Путас планував пройти до міськради у списках «Громадянської позиції», але через скандал з безграмотністю був змушений зняти свою кандидатуру, тоді він зробив 13 помилок в одному реченні.

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