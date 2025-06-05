Біля памʼятки архітектури на вул. Парковій, 9 Сергій Збирко збудував триповерховий самобуд

Слідчі повідомили про підозру державному реєстратору, який узаконив роширення вілли на вул. Парковій. Замість підпірної стінки на території парку власник вілли збудував триповерховий каркас і зареєстрував на недобуд право власності. У квітні ДІАМ видала припис про демонтаж незаконної триповерхової конструкції.

Йдеться фактично про розбудову вілли на вул. Парковій, 9. Земельна ділянка площею 0,57 га з серпня 2023 року перебуває у приватній власності Сергія Збирка, власника вілли. Він отримав дозвіл від Мінкульту на будівництво підпірної стінки на території Стрийського парку через загрозу зсуву ґрунту.

Однак замість підпірної стінки у парку збудували триповерхову монолітно-каркасну конструкцію. На деяких поверхах уже проведені комунікації, видно труби для підключення води. Ще до завершення будівництва Сергій Збирко зареєстрував на самобуд право власності.

У вересні 2024 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ). У матеріалах справи вказано, що власник вілли самочинно її розширив, збудувавши триповерхову конструкцію. Міністерство культури та інформаційної політики склало припис про припинення робіт, який власники будинку не виконали.

Як стало відомо ZAXID.NET із матеріалів справи, державний реєстратор Центру надання адміністративних послуг Солонківської сільської ради отримав офіційну підозру за ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 197-1 і ч. 1 ст. 362 ККУ. 3 червня Галицький районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання.

5 червня в департаменті містобудування Львівської міської ради повідомили, що у квітні 2025 року ДІАМ провела чергову перевірку будмайданчика і виявила, що забудоовник не виконав попередній припис, тому видала новий – демонтувати збудовану на вул. Парковій, 9 конструкцію.

Крім цього, Галицький районний суд розглядає цивільну справу за зверненням прокуратури про припинення речових прав та знесення самочинно збудованого нежитлового приміщення на вул. Парковій.

Додамо, що вілла на вул. Парковій, 9 збудована у 1904-1906 роках за проєктом Наполеона Лущкевича. Будинок належав кравцю Станіславу Немчиновському. Вілла виконана в стилі історизму та занесена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення. Навесні 2025 року власник вілли почав рекламувати оголошення про продаж або довготривалу оренду цілої вілли на вул. Парковій, 9. Судячи з фото, квартири перепланувати під офісні приміщення.

За даними аналітичної системи YouControl, Сергію Збирку у Львові та області належить низка компаній, зокрема, аптечні фірми ПП «Злагода 18», ПП «Таблетка» та ПП «Біосет», будкомпанії ТзОВ «Дім Девелопмет Україна» та ТзОВ «ДДЛ». Крім цього, на Сергія Збирка зареєстрована торгова марка «Сімейна аптека», однак термін дії свідоцтва завершився.