Біля памʼятки архітектури на вул. Парковій, 9 Сергій Збирко збудував триповерховий самобуд

Замість підпірної стінки власник пам’ятки архітектури на вул. Парковій, 9 незаконно звів нову будівлю на території Стрийського парку. Міська рада Львова звернулася до Міністерства юстиції, щоби скасувати реєстрацію право власності на самобуд, а поліція відкрила кримінальну справу за фактом службового підроблення.

Йдеться про нове будівництво впритул до триповерхової вілли з мансардою на вул. Парковій, 9, що межує з центральним входом у Стрийський парк. У 2020 році адміністрація парку повідомила, що власники будинку на вул. Парковій вирішили укріпити підпірну стінку через загрозу обвалу сусіднього будинку зі сторони вул. Уласа Самчука, 6, тому організували заїзд будівельної техніки через парк.

Тоді власник будинку Сергій Збирко розповідав ZAXID.NET, що загроза зсуву ґрунту на їхній будинок була вже багато років. Однак після того, як розпочалась реставрація сусідньої вілли під готель, ситуація погіршилась. Дозвіл на зведення підпірної стінки власник будинку отримав від Міністерства культури після проведення геологічної експертизи.

У 2021 році міська рада виявила, що замість підпірної стінки біля вілли почали заливати фундамент. При цьому, ані міська рада, ані ДАБК дозволів на це будівництво не видавала. Тоді міська ДАБК звернулася в прокуратуру з вимогою перевірити будмайданчик.

«Жодної реакції на ці звернення не було. А загалом ця ситуація є яскравим свідченням “доцільності” мораторію на будівельні перевірки у воєнний час», – розповів ZAXID.NET заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

До вересня 2024 року впритул до пам’ятки архітектури збудували триповерхову будівлю, до якої навіть провели комунікації. Земельна ділянка площею 0,57 га з серпня 2023 року перебуває у приватній власності Сергія Збирка, однак за інформацією міської ради Львова, під час будівництва самобуду власник вийшов за межі цієї ділянки і захопив частину Стрийського парку. На фото, зроблених у жовтні 2024 року, видно триповерхову молонітно-каркасну конструкцію. На деяких поверхах уже проведені комунікації, видно труби для підключення води.

Незаконний триповерховий будинок на вул. Парковій, 9

Згідно з даними реєстру речових прав на нерухоме майно, на приватизованій ділянці зареєстрований житловий будинок загальною площею 699,3 м2, протизсувна споруда на 730 м2 та гараж на 53,5 м2. Усе це майно також належить Сергію Збирку.

Як повідомила ZAXID.NET пресслужба ЛМР, після виїзду на місце та обстеження ділянки юристи міської ради зібрали докази та звернулися до Міністерства юстиції, щоби скасувати реєстрацію на право власності на триповерховий самобуд. При цьому, стару підпірну стінку, яка була на межі парку та будинку, при будівництві нової демонтували і вивезли.

«На самовільне захоплення земельних ділянок вже виїжджали представники містобудівного блоку Львівської міської ради спільно із прокуратурою два тижні тому. І виявили, що частину гаража, недобудовану нежитлову споруду і підпірну стінку Збирко Сергій Стефанович побудував на території Стрийського парку», – повідомили у міській раді.

Крім цього, за зверненням прокуратури, у вересні 2024 року за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ) поліція відкрила кримінальне провадження. У матеріалах справи вказано, що власник вілли самочинно розширив її з 509,8 м2 до 699,3 м2 та незаконно будує самобуд на 730,6 м2, на який вже зареєстрував право власності, хоча будівництво не завершено.

Галицький районний суд також розглядає цивільну справу за зверненням прокуратури про припинення речових прав та знесення самочинно збудованого нежитлового приміщення на вул. Парковій.

«Частина споруди вже виходить на територію самого парку. І мова не про 2-5 спірних квадратів, а 114 м2. Сама підпірна стінка вже давно не схожа на стінку. Це триповерхова будівля, до якої вже підвели і воду, і електрику. За попередніми підрахунками – будівля матиме 700 м2. Будівля, біля якої зводять “стінку”, є пам'яткою архітектури місцевого значення, тому будь-які роботи на таких обʼєктах потребують додаткових дозволів», – зазначив керуючий справами виконкому Львівської міської ради Євген Бойко.

До самобуду вже підвели комунікації

Додамо, що вілла на вул. Парковій, 9 збудована у 1904-1906 роках за проєктом Наполеона Лущкевича. Будинок належав кравцю Станіславу Немчиновському. Вілла виконана в стилі історизму та занесена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.

За даними аналітичної системи YouControl, Сергію Збирку у Львові та області належить низка компаній, зокрема, аптечні фірми ПП «Злагода 18», ПП «Таблетка» та ПП «Біосет», будкомпанії ТзОВ «Дім Девелопмет Україна» та ТзОВ «ДДЛ». Крім цього, на Сергія Збирка зареєстрована торгова марка «Сімейна аптека», однак термін дії свідоцтва завершився.