Поруч із віллою на вул. Парковій, 9 ведуться будівельні роботи

Міська інспекція ДАБК (державного архітектурно-будівельного контролю) заявила про самочинні будівельні роботи на вул. Парковій, одразу при вході у Стрийський парк. Як повідомив ZAXID.NET в.о. начальника інспекції Тарас Павлишин, інспекція уже звернулась в прокуратуру для перевірки законності цих робіт.

На вул. Парковій, 9 розташована триповерхова вілла, що є пам’яткою архітектури місцевого значення. Заступник мера Львова з питань містобудування Любомир Зубач у п’ятницю, 18 червня, повідомив, що поруч із цією віллою ведуться незаконні будівельні роботи.

«Самочинні будівельні роботи на Парковій, 9. Із фото добре видно, що Парковій тривають активні будівельні роботи. Я би сказав навіть, що не лише активні, а й масштабні. Утім, як з’ясувала наша міська інспекція ДАБК, жодних дозволів на такі роботи ніхто не видавав», – написав Любомир Зубач.

В.о. начальника міської інспекції ДАБК Тарас Павлишин розповів ZAXID.NET, що наразі невідомо, які саме будівельні роботи проводять на вул. Парковій, 9.

«Дозвільних документів там жодних немає: ні на реконструкцію, ні на капітальний ремонт. У реєстрі вони відсутні. Нам не зрозуміло, що там робиться. Виглядає на збільшення тераси, ведуться будівельні роботи. Проекту ми не бачили, паспорта об’єкту будівництва немає. Просто в центральній частині міста, в Стрийському парку ведуться якісь роботи», – сказав Тарас Павлишин.

За його словами, оскільки вілла на вул. Парковій, 9 є пам’яткою архітектури місцевого значення, контроль за будівельними роботами мала б здійснювати ДАБІ, яка зараз перебуває у стані реформи. Міська інспекція ДАБК натомість не має права проводити перевірку цього будівництва.

«Ми відправили лист в прокуратуру, щоб вони перевірили законність будівельних робіт, і написали в ДАБІ України, щоб провели перевірку. Але ДАБІ не проведе перевірку, бо вони у стані реформи і перевірки наразі не проводять», – додав Тарас Павлишин.

Згідно з реєстром речових прав на нерухоме майно, власником будівлі на вул. Парковій, 9 є Сергій Збирко. ZAXID.NET намагався отримати його коментар щодо проведення будівельних робіт, однак на момент виходу публікації він не відповідав на телефонні дзвінки.

Додамо, що у 2020 році мешканці будинку на вул. Парковій, 9 отримали дозвіл на проведення протиаварійних робіт через загрозу зсуву сусідньої вілли на вул. Уласа Самчука, 6. На підставі отриманого в мінкульті дозволу у грудні мешканці облаштовували підпірну стінку.