Білля вілли на вул. Самчука вивозять грунт, щоб запобігти зсуву

Через загрозу зсуву історичної вілли на вул. Самчука, 6 мешканці сусіднього будинку вирішили збудувати підпірну стінку. Для цього доводиться вивозити зайвий ґрунт через територію Стрийського парку. Земляні роботи схвилювали частину львів’ян, які припустили, що роботи пов’язані із перебудовою вілли на готель. Адміністрація парку переконує, що тримає ситуацію на контролі і жодного будівництва в парку не ведеться.

Минулого тижня біля вілли на вул. Самчука, 6 зі сторони Стрийського парку почались земляні роботи. Оскільки зараз триває реконструкція цієї вілли під 3-поверховий готель, мешканці почали публікувати у соцмережах фотографії трактора, який вивозить землю, з різними припущеннями. Серед варіантів – розширення готелю або будівництво дороги до нього через парк.

ZAXID.NET з’ясував, що насправді жодних будівельних робіт у парку не ведеться. Техніка вивозить землю, щоб мешканці сусіднього до вілли 3-поверхового будинку на вул. Парковій, 6 – теж пам’ятки архітектури, мали можливість облаштувати біля будинку підпірну стінку. Будинок на Парковій, 6 розташований вище вілли, і геологічна експертиза показала, що існує ризик зсуву ґрунту.

Як пояснила ZAXID.NET директорка Стрийського парку Олена Мазурик, мешканці будинку на вул. Парковій, 6 отримали дозвіл від міністерства культури на облаштування підпірної стінки через ризик зсуву ґрунту на їхній будинок.

«Там йде зсув ґрунту і вілла на Самчука з’їжджає на їхній будинок. Мешканці сусіднього будинку на вул. Парковій, 9 мають дозвіл на проведення протиаварійних заходів. Їм доводиться їхати через територію парку, бо там немає іншого заїзду, немає дороги. Парк вони не захоплюють і жодного будівництва не ведуть», – пояснила директорка парку.

За її словами, власники будинку на вул. Парковій, 9 проводять роботи між своїм будинком та віллою. Вони, зокрема, за допомогою трактора вивозять ґрунт. Після цього вони почнуть облаштовувати підпірну стінку з бетону, який будуть завозити вже зі сторони вулиці, а не парку.

«Їздить маленький тракторець на гумовій гусениці через парк, він не завдає шкоди покриву і деревам. Наш майстер постійно веде нагляд, щоб вони не пошкодили нічого. Вони уже почали завозити чорнозем і відновлять покрив, засіють траву та посадять 20 крупномірних саджанців у парку», – розповідає Олена Мазурик.

Мешканець будинку на вул. Парковій, 6 Сергій Збирко розповів ZAXID.NET, що загроза зсуву ґрунту на їхній будинок існує вже багато років. Однак після того, як розпочалась реконструкція сусідньої вілли під готель, ситуація погіршилась.

«Будинок на Самчука, 6 постійно тріщав, зсувався на наш будинок. Про проблему давно всі знають. Зараз там проводять будівельні роботи, і вілла почала ще більше на нас осипатися. Ми зробили геологічну експертизу, оскільки є небезпека не тільки руйнуванню пам’яток архітектури, а і життю людей. Звернулися до міністерства культури, і вони нам видали дозвіл на проведення термінових протиаварійних заходів», – пояснив Сергій Збирко.

Мешканці будинку на вул. Парковій, 9 отримали дозвіл на проведення протиаварійних робіт від Мінкульту

За його словами, протягом тижня земляні роботи між віллою та його будинком завершаться і техніку зі Стрийського парку заберуть. Після цього мешканці будинку на вул. Парковій за власний кошт висадять у парку дерева.

Віллу на вул. Уласа Самчука, 6 збудували у 1896 році за проектом Емануеля Яримовича для нафтового промисловця Едмунда Кароля Лозинського. Раніше тут розташовувався корпус Львівської комерційної академії. Два роки тому депутати погодили перебудову цієї вілли під готель, самі роботи розпочались у 2020 році. Містобудівні умови і обмеження на облаштування готелю отримала Ольга Шпирка.