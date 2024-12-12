Біля памʼятки архітектури на вул. Парковій, 9 Сергій Збирко збудував триповерховий самобуд

Державна інспекція архітектури та містобудування проведе позапланову перевірку в Стрийському парку, де власник вілли на вул. Парковій, 9 замість підпірної стінки збудував триповерхову будівлю. Про це під час засідання адміністративної комісії у четвер, 12 грудня, повідомив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко.

«По вул. Парковій, 9 розпочалась перевірка 9 грудня. В той день ми виїжджали на місце з представниками ДІАМу, на обʼєкті нікого не було, їх не допустили. Ми плануємо, спільно з ДІАМ і поліцією, повторно приїхати на обʼєкт в понеділок, щоби нас допустили, щоб ми обстежили і ДІАМ мала можливість ухвалити законне рішення за результатами перевірки», – повідомив керівник міської ДАБК Тарас Павлишин.

Нагадаємо, впритул до триповерхової вілли з мансардою на вул. Парковій, 9, що межує з центральним входом у Стрийський парк, під виглядом будівництва підпірної стінки власник будинку Сергій Збирко збудував триповерхову будівлю.

Земельна ділянка площею 0,57 га з серпня 2023 року перебуває у приватній власності Сергія Збирка, однак, за інформацією міської ради Львова, під час будівництва самобуду власник вийшов за межі цієї ділянки і захопив частину Стрийського парку. На фото, зроблених у жовтні 2024 року, видно триповерхову монолітно-каркасну конструкцію. На деяких поверхах уже проведені комунікації, видно труби для підключення води. Сергій Збирко вже зареєстрував на самобуд право власності, хоча будівництво не завершене.

У вересні 2024 року за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ) поліція відкрила кримінальне провадження. У матеріалах справи вказано, що власник вілли самочинно її розширив та незаконно будує самобуд . Міністерство культури та інформаційної політики склало припис про припинення робіт, який власники будинку не виконали.

Галицький районний суд також розглядає цивільну справу за зверненням прокуратури про припинення речових прав та знесення самочинно збудованого нежитлового приміщення на вул. Парковій.

Додамо, що вілла на вул. Парковій, 9 збудована у 1904-1906 роках за проєктом Наполеона Лущкевича. Будинок належав кравцю Станіславу Немчиновському. Вілла виконана в стилі історизму та занесена до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.

За даними аналітичної системи YouControl, Сергію Збирку у Львові та області належить низка компаній, зокрема, аптечні фірми ПП «Злагода 18», ПП «Таблетка» та ПП «Біосет», будкомпанії ТзОВ «Дім Девелопмет Україна» та ТзОВ «ДДЛ». Крім цього, на Сергія Збирка зареєстрована торгова марка «Сімейна аптека», однак термін дії свідоцтва завершився.