Інцидент трапився на вул. Пекарській, 3

У Львові мешканка квартири в центрі Львова самовільно пофарбувала фасад історичної будівлі в білий колір. На неї склали адмінпротокол із вимогою усунути порушення.

Виявити порушницю вдалось завдяки соцмережам. Користувачі TikTok опублікували відео, із якого видно, що частину фасаду на рівні третього поверху історичного будинку пофарбували в білий колір. 16 червня Офіс охорони культурної спадщини Львівської міської ради повідомив, що інцидент трапився на вул. Пекарській, 3.

У ЛМР зазначили, що ці роботи провели самовільно, пошкодивши історичний фасад пам’ятки архітектури. Фахівці Офісу охорони культурної спадщини спільно з представниками ЛКП «Господар» виїхали на місце і склали протокол про адміністративне правопорушення.

«Мешканка пояснила, що використала ґрунтовку через незадовільний стан стін – фасад мокрів і потребував захисту. Враховуючи, що фасад вигорів та сильно відрізняється від автентичного кольору, мешканка пообіцяла найближчим часом замалювати оброблену ділянку в колір, максимально наближений до оригінального кольору будівлі. Якщо після висихання фарба виявиться надто контрастною – перефарбує повторно», – зазначили в ЛМР.

Окрім протоколу, мешканка отримає від Офісу охорони культурної спадщини офіційний припис з вимогою усунути порушення.

Додамо, що на вул. Пекарській, 3 розташована житлова кам’яниця, збудована у 1912 році за проєктом Артура Шлеєна. У міжвоєнний період тут діяла університетська друкарня, фабрика білизни «Геліос» та магазин дамського одягу Штадлера. З кінця 2000-х років у будинку було відділення комерційного «Авант-банку», яке закрилося у 2016 році.