Наталія Морека уклала з прокурором угоду про визнання винуватості

Виноградівський районний суд визнав колишню керівницю Берегівського районного МСЕК винною в умисному внесенні неправдивих відомостей до декларації і призначив їй 68 тис. грн штрафу з позбавленням права упродовж року займати керівні посади в закладах охорони здоров’я та експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Вирок винесли 11 серпня. Йдеться про ексначальницю Берегівського районного МСЕК Наталію Мореку, у декларації якої виявило порушення НАЗК. У 2023 році посадовиця, знаючи про наявність в її чоловіка земельної ділянки, площею 9 га і вартістю 16,8 млн грн, не задекларувала її.

Під час підготовчого судового засідання Наталія Морека уклала з прокурором угоду про визнання вини.

Як наслідок, суддя Тарас Левко визнав її винною в умисному внесенні завідомо неправдивих відомостей до декларації і призначив 68 тис. грн штрафу з позбавленням права упродовж року займати керівні посади в закладах охорони здоров`я та експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи. На вирок можуть подати апеляцію.