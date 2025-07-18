Перевіривши декларацію колишньої керівниці Берегівського районного МСЕК Наталії Мореки, НАЗК встановила ознаки неправдивих відомостей на понад 9 млн грн. Висновок перевірки долучили до матеріалів кримінальної справи, повідомили у Нацагентстві з питань запобігання корупції 16 липня.

Як йдеться у довідці НАЗК, Наталія Морека не вписала у декларацію за 2023 рік земельну ділянку у селі Баранинці біля Ужгорода, площею 9 га і вартістю 9 млн грн, яку купив її чоловік. Експосадовиця пояснила, що того ж року вони продали землю, а так, як декларацію подавала вперше, не знала, що потрібно це зазначати.

В НАЗК не врахували пояснень Наталії Мореки, адже у наступній своїй декларації – за 2024 рік – вона відобразила продаж землі за 16,8 млн грн трастовому фонду, а це означає, що посадовиця знала про те, що її чоловік був власником землі. 23 червня 2025 року Наталія Морека виправила декларацію.

Зазначимо, Наталію Мореку звільнили з посади начальниці Берегівського районного МСЕК у лютому 2025 року. За місяць вона отримала у МСЕК ще 27 тис. грн зарплатні. У власності її родини залишаються два будинки в Ужгороді та Виноградові, 7 земельних ділянок, 2 Mercedes-Benz та 4 компанії – «Інструментальник», «Тиса-Виноградів», «АІВ Інвест» і «Карпатія». На рахунках Наталії Мореки – 93 тис. грн, ще 45 тис. євро та 30 тис. доларів готівки – у її чоловіка.