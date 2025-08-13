Львів став третім містом, де встановили мозаїку «Боривітер»

У середу, 13 серпня, на площі Ринок, 1 у Львові презентували відтворену мозаїку «Боривітер» Алли Горської. Оригінал мозаїки перебував у маріупольському ресторані «Україна» й 2022 року зазнав серйозних ушкоджень. Зараз доля «Боривітра» невідома. Онука Алли Горської, художниця Олена Зарецька, розповіла, що велику частину мозаїки відтворили з оригінальної смальти, яку 1967 році використовували художники під час створення панно.

«У 1967 році група художників з Києва приїхала в Маріуполь і познайомилась з учнем художника Дієго Рівера Віктором Арнаутовим. Вони отримали замовлення в ресторані "Україна", який дивиться на Азовське море, зробити дві мозаїки – "Боривітер" і "Дерево життя". Цю групу очолювала Алла Горська. Я читала щоденники Горської, де вона детально описувала, хто й о котрій приходив на проєкт, хто прогулював, хто недостатньо вкладався в ідею або міняв її. У 1970 році Горську вбили совєцкі спецслужби у Василькові під Києвом. Того ж року мозаїку «Дерево життя» заклали цеглою. Знаково, що цю мозаїку відкрила дослідниця Людмила Огнєва тільки 2008 року. У травні 2022 року ми бачили фото практично зруйнованих мозаїк. Ідея відтворити панно з'явилася вже тоді», – розповіла Олена Зарецька.

Засновниця майстерні LoveMosaic Ганна Круть займається мозаїкою приблизно 15 років. Вона говорить, що взяти участь у відтворенні панно для неї було цікавим викликом.

«Те, що ми зробили у Києві разом з мистецьким об'єднанням "Затирка", стало для мене новим етапом у творчості. Думаю, що такої мозаїки нема ніде у світі, бо це відтворений зразок монументального мистецтва, це мобільна конструкція. Мозаїку відтворювали у майстерні "Укрзалізниці". Я настільки надихнулася свіжою енергією мисткинь, які не просто робили роботу, а глибоко відчували сенс. Велика частина їх зі сходу. Я також з Донеччини, тому "Боривітер" для мене – символ рідного краю, Азовського моря і людей», – сказала Ганна Круть.

Панно можна побачити на площі Ринок до 17 серпня. Фото ZAXID.NET

Зазначимо, що проєкт «Хранителі мозаїки» реалізували Rozetka, ГО UKRAINE WOW, Фонд Алли Горської та Віктора Зарецького. Над відтворенням мозаїки працювали 15 художників-монументалістів. Вони використали понад 700 кг матеріалів (смальту, плитку, металеві плити, алюмінієві ложки). Щоб максимально відтворити роботу, команда опрацювала фотографії, які зробили маріупольськими фотографами до початку повномасштабного вторгнення. На збір усіх елементів витратили три місяці. Щоб транспортувати мозаїку створили конструкцію з 68 пазлів, які встановлюють на металевий каркас.

У рамках проєкту «Хранителі мозаїки» художники відтворили ще одного «Боривітра». Копію розділили на 1250 фрагментів, які можна було придбати. Українці розкупили всі елементи за один день. Виручені гроші спрямують на відновлення київської роботи Алли Горської «Вітер» та турне мозаїки «Боривітер».

Вперше мозаїку представили у червні 2025 року в Києві. Опісля її презентували на Трафальгарській площі у Лондоні. Відкривав її боксер Олександр Усик. Після Львова мозаїку покажуть у Харкові.

Додамо, що команда художників-монументалістів на чолі з видатною мисткинею Аллою Горською влітку 1967 року створила панно «Боривітер» у Маріуполі. У центрі композиції – сокіл в польоті. Радянська окупаційна влада через три роки вбила Аллу Горську, яка була однією з лідерок шістдесятництва.