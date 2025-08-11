Після завершення виставки простір закриють на ревіталізацію

У будинку з Меркурієм на вулиці Січових Стрільців 16 серпня Mercury Art Center відкриє виставковий проєкт «Тіні Імперіалу» Олега Тістола. Це наймасштабніша ретроспективна виставка робіт Олега Тістола, яка складатиметься із понад 300 творів. Їх розмістять у 88 кімнатах на площі 2 тис. м². У Mercury Art Center розповіли, що проєкт «Тіні Імперіалу» є мистецькою інтервенцією художника в історичну споруду, яка перебуває на етапі трансформації.

«Особливістю цього проєкту є те, що він не лише виставковий, але й просторовий. Ми відкриємо для відвідувачів цю будівлю без прикрас, залишивши там набутки всіх попередніх власників. Водночас мистецтво Олега Тістола стане посередником між аудиторією та історією цієї будівлі», – сказала директорка Mercury Art Center Лілія Михайлик.

Монтаж виставки. Фото Костянтина Гливляса

У своїх роботах Олег Тістол намагається проаналізувати імперський спадок. Експозицію на трьох поверхах та горищі будинку поділять на кілька періодів творчості митця.

«Кожна імперія лишає по собі спадок у вигляді матеріальних і ментальних речей. Архітектура – це також така тінь. Тінь, яку зараз лишають по собі імперії, і тінь, яку лишили тоді. Це живий процес, який відбувається. Відповідно нова історія лишить свою тінь, тінь незалежної України… Ця виставка про тіні, які сформували нас і продовжують нас формувати, впливають на нас. Це про життя, про те, ким ми є, ким ми були й ким ми станемо, і те, як ми сприймаємо той спадок, який маємо: історичний і не лише», – пояснив куратор виставкового проєкту Андрій Рибка.

Щоб проаналізувати колоніальне минуле України, Олег Тістол використовує іронічні образи й художні жести. Він зазначив, що проєкт шукає нову точку опори в сучасності, в якій досі є «руїни імперій».

«Цей проєкт про правду культурного процесу. Правдиве приміщення, як воно є, до того як стане спеціалізованим. Виставлятися в стандартних виставкових просторах – нецікаво. Я не вірю в результати, я люблю процеси. У цьому випадку – це процес у чистому вигляді, дуже правдивий, відкритий і зрозумілий всім: від Австрії до сьогодні», – розповів Олег Тістол.

Олег Тістол. Фото Костянтина Гливляса

Додамо, що ідея проєкту «Тіні Імперіалу» належить Ігорю Абрамовичу. Консультантом є Володимир Петрашик. У межах виставки Mercury Art Center запланував супровідну програму подій. За анонсами можна стежити у соцмережах артцентру.

У травні 2025 року Mercury Art Center придбав частину будівлі на вулиці Січових Стрільців, 3. Це приблизно 2 тис. м² нежитлових приміщень, які впродовж років були закинутими. Після завершення виставки «Тіні Імперіалу» будівлю зачинять на ревіталізацію.