Колишній будинок Дирекції Залізниці був зведений 1887 року у стилі історизм

Львівська обласна рада продала колишню будівлю Дирекції залізниці, що на вул. Січових Стрільців, 3. Будинок у центрі Львова викупила компанія, пов’язана із відомим львівським підприємцем Володимиром Матківським. Його представники запропонували за об’єкт суму, трохи більшу від стартової ціни, а саме 50 млн грн. Аукціон лише з одним учасником відбувся у вівторок, 27 травня, на платформі «Prozorro. Продажі».

Єдиним учасником торгів стала компанія з Радехова – ТзОВ «Малярство», яка зголосилася викупити історичну будівлю за 50 млн і 1 тис. грн за стартової ціни 49,79 млн грн. Як йдеться в умовах продажу, аукціон є чинним навіть за участі лише одного покупця. Окрім основної суми переможець торгів має сплати є додаткові витрати – 21,1 тис. грн за оцінку майна та 16,8 тис. грн за технічну документацію.

Переможець аукціону отримає у власність левову частку історичної будівлі – 1 253,7 м2 (зі 1781,8 м2 загальної площі). Таким чином за квадратний метр у центрі Львова покупець заплатив 39,8 тис. грн (або 959 доларів за поточним курсом НБУ). Це приміщення другого, третього, четвертого поверхів, а також антресолі. Їхній стан вказаний як задовільний, вони потребують значного ремонту. На першому поверсі розташовані кілька офісів та закладів громадського харчування, ці приміщення вже багато років перебувають у приватній власності.

Єдиний претендент на будівлю – ТзОВ «Малярство» було зареєстроване понад три роки тому в Радехові. Бенефіціарним власником, згідно з даними YouControl, є Віталій Сікорський. У профілі компанії будинок на Січових Стрільців, 3, вже вказаний як її власність.

«Малярство», згідно з даними фінансової звітності, належить до мікропідприємств, штат – 22 працівники. Спеціалізація компанії – роздрібна торгівля. «Малярство» має кредиторську заборгованість понад 36 млн грн.

Віталій Сікорський є директором компанії «Радехівський цукор» – одного з ключових активів бізнесової імперії відомого львівського підприємця Володимира Матківського. Сікорський також має 10% частки у іншому значному активі Матківського – ПП «Західний буг». Це одна із найбільших аграрних компаній Західної України, що спеціалізується на експорті зернових та олійних культур, а також вирощує цукрові буряки для подальшої переробки. Найбільшим клієнтом є згаданий «Радехівський цукор». Обидві компанії зареєстровані за однією адресою у селі Павлів Шептицького району.

Володимир Матківський – відомий львівський бізнесмен і меценат, якого називали спонсором «Української галицької партії». Основними напрямками діяльності належних йому компаній є сільське господарство та виробництво цукру. Також він фактично володіє футбольним клубом «Карпати» та є інвестором онлайн-видання «Збруч» і часопису «Локальна історія».

Колишній будинок Дирекції Залізниці був зведений 1887 року у стилі історизм (архітектор Вінцент Ян Равський). На фронтоні споруди розміщено велику фігуру Меркурія. Будівля належить до комунального майна Львівської облради, окрім того вона має статус пам’ятки місцевого значення. Раніше тут було розташоване регіональне відділення Фонду держмайна України у Львівській області.