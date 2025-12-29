Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння електроенергією на понад 168 млн грн. Підозру оголосили трьом посадовцям, серед яких – працівник «Укренерго». Про це у понеділок, 29 грудня, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовці промислового підприємства уклали договір на постачання електроенергії з підконтрольним постачальником, хоч і не мали наміру оплачувати фактично спожиті обсяги.

Водночас, як зʼясувалося, постачальник не закуповував електроенергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів оператора системи передачі, який не здійснював обов’язкові платежі.

Посадовець «Укренерго», який мав повноваження адмініструвати розрахунки на ринку електроенергії, умисно не вжив необхідних заходів і не припинив порушення. Унаслідок цього безпідставно було відпущено понад 82 тис. МВт-год електроенергії на суму понад 168 млн грн, що завдало «Укренерго» значних збитків.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили документи та чорнові записи із доказами злочину.

Директору комерційного підприємства та колишньому керівнику електропостачальної компанії повідомили про підозру у привласненні грошей «Укренерго» (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає від семи до дванадцяти років увʼязнення.

Посадовцю «Укренерго» інкримінують зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до шести років позбавлення волі.