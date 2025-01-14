Ексголову Харківської облради підозрюють у розкраданні з «Укренерго» понад 58 млн грн
Наразі організатор схеми переховується за кордоном
Співробітники Служби безпеки України та детективи Національного антикорупційного бюро викрили схему розкрадання грошей «Укренерго» на понад 58 млн грн. Про це у вівторок, 14 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними слідчих, схему розкрадання у квітні 2022 року організував колишній голова Харківської обласної ради, який на момент вчинення злочину був депутатом облради, а зараз переховується за кордоном. До співпраці він залучив засновника та директорку приватної компанії у Києві, що торгує енергоносіями. Разом вони створили три підставні фірми, через які отримували електроенергію з об’єднаної енергосистеми та перепродавали її. При цьому фірми не платити «Укренерго» за отриману електроенергію.
«Одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці “гроші, сплачені як борг” переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах», – йдеться у повідомленні СБУ.
Такими діями ексдепутат Харківської облради та його спільники завдали «Укренерго» збитків на 58,44 млн грн.
СБУ та НАБУ провели обшуки у засновника київської компанії та повідомили йому про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Ексдепутат та директорка підприємства отримали заочні підозри. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.