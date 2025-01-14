Учасникам злочинної схеми загрожує до 12 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України та детективи Національного антикорупційного бюро викрили схему розкрадання грошей «Укренерго» на понад 58 млн грн. Про це у вівторок, 14 січня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, схему розкрадання у квітні 2022 року організував колишній голова Харківської обласної ради, який на момент вчинення злочину був депутатом облради, а зараз переховується за кордоном. До співпраці він залучив засновника та директорку приватної компанії у Києві, що торгує енергоносіями. Разом вони створили три підставні фірми, через які отримували електроенергію з об’єднаної енергосистеми та перепродавали її. При цьому фірми не платити «Укренерго» за отриману електроенергію.

«Одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями. Далі ці “гроші, сплачені як борг” переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах», – йдеться у повідомленні СБУ.

Такими діями ексдепутат Харківської облради та його спільники завдали «Укренерго» збитків на 58,44 млн грн.

СБУ та НАБУ провели обшуки у засновника київської компанії та повідомили йому про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ). Ексдепутат та директорка підприємства отримали заочні підозри. Учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі.