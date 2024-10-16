Посадовцю «Укренерго» загрожує до восьми років позбавлення волі

Служба безпеки України затримала посадовця НЕК «Укренерго» за виправдовування воєнних злочинів Росії. Чоловік закликав до знищення українців та вихваляв російські удари по Україні. Про це у середу, 16 жовтня, повідомили у пресслужби СБУ.

Затриманий – один із керівників відділення Департаменту безпеки енергетичної компанії. Він відповідав за охорону стратегічно важливих об’єктів енергосистеми України.

Слідчі встановили, що спілкуючись із колегами, він виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України. СБУ оприлюднило фрагменти приватних розмов затриманого. На записі чутно, як посадовець заявляє, що бажає масового вбивства українців, називаючи їх «фашистами». Також затриманий стверджував, що від України «нічого не залишиться».

«Крім того, як свідчать матеріали розслідування, під час телефонних дзвінків своїм приятелям фігурант “зливав” їм інформацію про наслідки ракетно-дронових ударів по українських енергооб’єктах», – йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що СБУ ініціювала мовно-лінгвістичну експертизу аудіозапису, яка підтвердила факти протиправної діяльності посадовця на користь Росії. Чиновника «Укренерго» затримали у його помешканні. Як повідомляє Офіс генпрокурора, під час обшуків у нього виявили листування, у яких він вихваляв кремлівський режим, а також символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Затриманому повідомили про підозру у виправдовування збройної агресії Росії та глорифікації її учасників, вчинене службовою особою (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.