Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного

Берегівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Ференца Ільчака у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників. За поширення у соцмережах проросійської пропаганди йому призначили 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 24 вересня, 1 лютого 2023 року обвинувачений поширив у Facebook відео угорською мовою під назвою «Тобі цікаво, скільки триватиме ще війна?». Відео сповнене російською пропагандою, яка виправдовує напад РФ на Україну і називає Донбас «частиною України, що не приєдналася до революційної влади, яка здійснила державний переворот у 2014 році».

За висновком судово-лінгвістичної експертизи Київського науково дослідного інституту, Ференц Ільчак під профілем «Dzsoni Dzsoni» розмістив інформацію, яка визнає правомірною і заперечує збройну агресію РФ, розпочату у 2014 році.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину та пообіцяв більше не скоювати правопорушень. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Ільтьо визнав його винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників та призначив 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити за проведення експертизи 14,3 тис. грн.