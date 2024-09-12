Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину

Берегівський районний суд визнав винним місцевого мешканця Жолта Дюрковича у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні збройної агресії РФ. За заклик відокремити Закарпаття від України, суд призначив чоловіку 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінив на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 6 вересня, Жолт Дюркович, був прихильником мілітаризованої політики Росії та підтримував ідеологію «руского міра». Він поширював у Facebook публікації, в яких виправдовував та заперечував збройну агресію РФ проти України.

Зокрема, 3 квітня 2022 року обвинувачений написав в соцмережі, що «Будапешт більше не буде чути український режим та його спалахи, який 9 років танками вбивав свій народ», а 28 липня 2023 року поширив публікацію із закликом відокремити Закарпаття від України.

«Складаєме, на…й, петицію і відділяєме Закарпаття від України, а закарпатських хлопців із фронта вертаєме думів і товди я хочу відіти ко ся буде на тів войні, роз…бувати! Ци тоті дипутатіки, котрі, сидять у своїх кабінетах у файних галстучках, ци хто?», – йшлося в дописі Жолта Дюрковича.

Під час судового засідання закарпатець визнав свою вину і розповів, як не усвідомлював, що своїми діями вчиняє кримінальні правопорушення і не мав на меті нічого, що може загрожувати інтересам державної безпеки.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Юрій Гецко визнав Жолта Дюрковича винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні збройної агресії РФ і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.