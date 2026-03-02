Крилос є тим місцем, де в давньоруські часи був розташований княжий Галич

Вивчати і наочно розповідати історію складно, якщо не збереглося давніх замків і соборів. Однак при правильному і обдуманому підході переосмислення спадщини можливе без відбудови з нуля. У княжому Галичі обговорюють проєкт музеєфікації залишків фундаментів Успенського собору в Галичі, який є пам’яткою археології XII століття. Під час всеукраїнського симпозіуму експертка з управління спадщиною Олена Жукова представила концепцію інтерпретації та сценарного показу фундаментів Успенського собору. Фахівчиня презентувала модель осмислення простору пам’ятки без жодного капітального будівництва чи новобудів. Про це розповіли на сторінці національного заповідника «Давній Галич».

«Йдеться про формування інтерпретаційних вузлів, візуальних коридорів, експозиційних маршрутів і точок взаємодії – цілісної outdoor-системи, що працює виключно через експозиційне навантаження на територію. Такий підхід дозволяє делікатно працювати з археологічною спадщиною, не втручаючись в її автентичну структуру, а розкриваючи зміст і сенси», – пояснили у заповіднику.

Олена Жукова зазначає, що фундаменти собору, хоч і законсервовані та протрасовані, але фізично відвідувачі їх не бачать. Тобто музеєфікації як такої не існує.

«Немає інтерпретації, якісного сценарію показу, немає розкриття змісту об’єкта культурної спадщини. Велика територія навколо – це фактично пустир. Простір, який нічого не пропонує відвідувачу. Хоча цей пустир – шматок давньоруського Галича, на якому досі візуалізовані курган та оборонні рови-вали», – зазначає Олена Жукова.

Фундаменти Успенського собору в Крилосі (фото з Вікіпедії)

На її думку музеєфікація завжди починається з аудиту простору. Результат видно в цифрах: при мільйонному туристичному потоці в карпатський регіон об’єкти заповідника відвідує лише близько 12 тисяч туристів на рік. Сценарій показу залишків фундаменту Успенського собору нині дуже простий, каже фахівчиня: пряма, коротка, рівна дорога.

«Що нам пропонує цей сенарій? Пройти повз. Подивитися збоку. Не зайти всередину сенсового простору. Не взаємодіяти. Ніде не зупинятися. Нічого не відчувати та не переживати в просторі спадщини. А навколо – поле, болотистий пустир, відсутність будь-якого альтернативного маршруту. Сам об’єкт культурної спадщини у такій моделі виконує лише одну роль – бути фоном для екскурсовода. Тлом для лекції. Будь-якою декорацією для розповіді», – каже Олена Жукова.

Але така модель – типова для радянського підходу «охороняти – значить ізолювати», стверджує вона. Інструменти управління спадщиною, сценарний показ, перетворення об’єкта з пасивної охоронної одиниці на активний ресурс розвитку застосовують у різних країх світу.

«Сценарна модель не передбачає капітального будівництва, новоробів – це завжди виключно експозиційне навантаження на простір спадщини. Оскільки в Україні відсутня практика сценарного показу обʼєктів спадщини, маю право показати застосування сценарного показу для реального обʼєкту на картинці», – зазначає фахівчиня.

Сучасний вигляд території (фото 2022 року Олени Жукової)

Пропонована модель розвитку заповідника (візуалізація Олени Жукової)

Простір треба облаштувати так, щоб відвідувач не проходив повз, а рухався маршрутом, зупинявся на важливих точках, бачив об’єкт з різних ракурсів, розумів його значення, взаємодіяв із територією.

Європейський досвід переконливо демонструє ефективність такого формату. Як приклад експертка називає городище Великої Моравії в Микулчицях (Чехія), археопарк Ксантен в Німеччині та городище П’ястів на Оструві Лєдницькому (Польща). Там археологічні простори збережено автентичними, водночас створено сучасну систему інтерпретації для відвідувачів.

У Національному заповіднику «Давній Галич» наголошують, що це можливість осмисленого розвитку території Крилоса без шкоди для спадщини, з акцентом на науковість, відповідальність і повагу до історії.