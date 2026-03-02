Контрнаступ ЗСУ на півдні триває з кінця січня

У межах наступальної операції українські захисники звільнили від російських загарбників дев’ять населених пунктів на Олександрівському напрямку. Ще три населені пункти повністю зачищені, а операція зі звільнення кількох інших триває. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в понеділок, 2 березня.

Українські штурмові підрозділи продовжують активний наступ, поступово витісняючи ворога з укріплених позицій. За інформацією військових, по силах ворога завдають як точкових, так і масованих ударів, унаслідок чого знищуються особовий склад, озброєння та військова техніка російських підрозділів.

За даними командування, з початку операції – 29 січня 2026 року – втрати ворога становлять 6537 осіб. З них 4355 – безповоротні, 2167 – санітарні, ще 15 військових потрапили в полон.

Також знищено 419 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 14 бойових броньованих машин; 242 одиниці автомобільної техніки; 49 артилерійських систем; дві реактивні системи залпового вогню; засіб протиповітряної оборони; шість одиниць спеціальної техніки; 105 мотоциклів і квадроциклів; сім танків; 147 артилерійських установок; 611 безпілотників літакового типу «Крило»; 108 пускових установок БпЛА. Зазначимо, Олександрівський напрямок – це ділянка фронту на стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Нагадаємо, 16 лютого американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомив, що ЗСУ з 11 лютого деокупували 201 км² території, скориставшись відключенням супутникового інтернету Starlink для російських військ. Йдеться про території приблизно за 80 км на схід від Запоріжжя – у районі, де російські війська значно просунулися з літа 2025 року. Зазначається, що це найбільший обсяг звільнених українською стороною площ за такий короткий період з часів контрнаступу в червні 2023 року.

20 лютого інформацію про контрнаступ підтвердив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що ЗСУ звільнили вже 300 км² на півдні. 22 лютого Десантно-штурмові війська повідомили, що в межах операції вже звільнили вісім сіл.