Україна працює на одержанням нових ракет для протиповітряного опору

Російська армія готує нову хвилю масованих атак по Україні. Цілями можуть стати інфраструктура, логістика та водопостачання всередині країни. Про це в аудіокоментарі журналістам повідомив президент Володимир Зеленський, передає hromadske 2 березня.

«(Росіяни) Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитись над цим викликом. Ми, з іншого боку, повинні діставати більше ракет для протиповітряного опору», – сказав президент.

Зауважимо, за даними президента, Росія за зиму застосувала проти України 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб та майже 19 тис. ударних безпілотників. Більшість з випущених росіянами безпілотників виявилися російсько-іранськими «шахедами».

Ворог бив по енергетичній та газовій інфраструктурі України, а також по логістиці, зокрема по залізниці.

Як писав ZAXID.NET, удень 2 березня росіяни дроном вдарили по поїзду на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинула людина, ще одна отримала тяжкі травми. Порізи різного ступеня тяжкості дістали пʼятеро пасажирів.