Росія готує нові удари по об'єктах водопостачання України
Президент попередив про нові російські способи терору цивільних українців
До теми
Російська армія готує нову хвилю масованих атак по Україні. Цілями можуть стати інфраструктура, логістика та водопостачання всередині країни. Про це в аудіокоментарі журналістам повідомив президент Володимир Зеленський, передає hromadske 2 березня.
«(Росіяни) Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитись над цим викликом. Ми, з іншого боку, повинні діставати більше ракет для протиповітряного опору», – сказав президент.
Зауважимо, за даними президента, Росія за зиму застосувала проти України 738 ракет, понад 14 670 керованих авіабомб та майже 19 тис. ударних безпілотників. Більшість з випущених росіянами безпілотників виявилися російсько-іранськими «шахедами».
Ворог бив по енергетичній та газовій інфраструктурі України, а також по логістиці, зокрема по залізниці.
Як писав ZAXID.NET, удень 2 березня росіяни дроном вдарили по поїзду на Дніпропетровщині. Унаслідок удару загинула людина, ще одна отримала тяжкі травми. Порізи різного ступеня тяжкості дістали пʼятеро пасажирів.