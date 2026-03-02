СБУ та Нацполіція викрила двох організаторів схем ухилення від мобілізації та вчеті за кордон

СБУ та Нацполіція викрила двох організаторів схем ухилення від мобілізації та втечі за кордон. Одним із затриманих є 24-річний підприємець, який обіцяв оформити ухилянта експедитором компанії, щоб той виїхав за кордон. Організатор іншої схеми обіцяв допомогти чоловіку оформити фіктивну інвалідність.

Як повідомило управління СБУ у Львівській області 2 березня, перша схема передбачала оформлення фіктивної інвалідності для ухилянта. 19-річний мешканець Яворівського району обіцяв призовнику «допомогти» уникнути мобілізації та незаконно виїхати за кордон.

За 12 тис. доларів організатор схеми запевняв, що допоможе військовозобов’язаному виготовити документи щодо встановлення III групи інвалідності. Зокрема, посприяє в отриманні фейкової виписки про наявність серцевої хвороби в ухилянта. На підставі фейкових документів його клієнт міг би виїхати за кордон.

Другим затриманим організатором ухилянтської схеми є 24-річний приватний підприємець з Стрийського району. Він обіцяв клієнту допомогти безперешкодно перетнути кордон під виглядом експедитора в компанії, що здійснює перевезення міжнародних вантажів. Вартість «послуг» з фіктивного працевлаштування становила 15 тис. доларів.

Правоохоронці затримали обох організаторів «на гарячому» після отримання авансу від клієнтів. Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).