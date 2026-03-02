На вул. Шпитальній водій врізався в огорожу

У ніч на понеділок, 2 березня, під час втечі від патрульних, п'яний 26-річний водій автомобіля Audi врізався в огорожу в центрі Львова. Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

Вночі, на перехресті пр. Чорновола та вул. Хімічної, патрульні помітили порушника ПДР на автомобілі Audi A6. Патрульні дали вказівку зупинитися, однак водій її проігнорував та почав втікати.



На вул. Шпитальній водій врізався в огорожу і спробував втекти пішки від поліцейських. Йому не вдалося.

«У 26-річного водія патрульні виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Від перевірки на місці та у медичному закладі він відмовився», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.



Поліцейські склали протоколи за керування транспортним засобом у стані спʼяніння, за невиконання вимог про зупинку, скоєну ДТП та винесли постанову за порушення ПДР. Чоловіка відсторонили від подальшого керування транспортним засобом і передали тверезому водієві.