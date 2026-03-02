Біля Львова зіткнулися дві вантажівки

У понеділок, 2 березня, на трасі Київ – Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі біля Львова сталася смертельна ДТП за участі двох вантажівок. Рух трасою повністю перекритий.

«На автодорозі М-06 Київ — Чоп поблизу населеного пункту Пасіки Зубрицькі сталося зіткнення між двома вантажівками. Є травмовані», – повідомили в патрульній поліції Львівщини.

За даними поліції, дорога перекрита. Патрульні організували обʼїзд через село Давидів. Водії просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

У результаті ДТП товар висипався на проїжджу частину

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги уточнили ZAXID.NET, що обоє водіїв були затиснуті в кабінах, їх вирізали рятувальники. У результаті один з водіїв загинув, іншого – 30-річного мешканця Рудного – з травмами госпіталізували до лікарні.

Згодом у поліції уточнили, що в ДТП загинув 59-річний водій MAN, житель Дніпропетровської області. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).