Щомісяця організатори схеми заробляли близько 30 млн грн

В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка маскуючись під громадську організацію, допомагала ухилитися від мобілізації. Про це у понеділок, 2 березня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, керівник громадської організації «Україна – це матір» та двоє його заступників змовились зі співробітниками ТЦ та СП та організували схему ухилення від мобілізації. За домовленістю, співробітники ТЦК в Одеській області не мобілізувовували військовозобовʼязаних, які мають посвідчення цієї ГО.

«Схема передбачала систему “тарифів”. За 1000 доларів США особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. За 3000 доларів США надавався “VIP-пакет” без чергувань. Також у переліку послуг було зняття з розшуку через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та «вирішення питань» у разі затримання», – повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Крім того, учасників додавали до телеграм-каналу, в якому сповіщали про розташування постів ТЦК, а також інструктували щодо дій під час перевірки військово-облікових документів. За це військовозобовʼязані мали щомісяця сплачувати 3 тис. грн. У разі відмови – погрожували мобілізацією.

Вказується, що під час розслідування слідчі залучили підставних людей, які використовували посвідчення ГО «Україна – це матір» й вони дійсно уникали мобілізації під час перевірок. Крім того, правоохоронці зафіксували отримання 40 тис. грн та 3 тис. доларів за видачу посвідчень ГО, а також розподіл грошей між організаторами схеми. За даними правоохоронців, організатори оборудки щомісяця заробляли до 30 млн грн.

Наразі правоохоронці оголосили підозри учасникам схеми у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1, 362, 369-2 КК України). Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.

На Житомирщині співробітники ДБР затримали мобілізованого, який намагався дати командику частини 20 тис. доларів хабаря, щоб втекти з місця служби.