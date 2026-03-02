Раніше 47-річний Олександр Ганущин не приходив на судові засідання у цій справі

Галицький районний суд Львова визнав депутата та колишнього голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина винним у несвоєчасному поданні декларацій про доходи. За адміністративне правопорушення Ганущину призначили 1700 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі наприкінці лютого 2026 року, депутат Львівської обласної ради Олександр Ганущин невчасно подав до НАЗК декларації про доходи за 2021, 2022 та 2023 роки. Усі три декларації Олександр Ганущин подав 31 березня 2025 року, хоча мав це зробити до 7 грудня 2024 року після звільнення з військової служби у запас.

Щодо Олександра Ганущина склали адмінпротоколи за ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). Під час розгляду справи він заперечив свою вину, факт вчинення адмінправопорушень не визнав. Його адвокат клопотав про закриття провадження у справі.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що 47-річний Олександр Ганущин не приходив на судові засідання у цій справі, а суддя доручив застосувати привід. Депутат згодом заявив, що не отримував судових повісток і дізнався про застосування приводу із медіа.

Цю справу розглянув суддя Олег Юрків, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя визнав Олександра Ганущина винним у вчиненні адмінправопорушень, призначивши 1700 грн штрафу зі сплатою 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше журналісти антикорупційного центру NGL.media розслідували значну кількість нерухомості Олександра Ганущина.

Із сайту НАЗК відомо, що у 2024 року Олександр Ганущин задекларував 3,8 млн грн доходу, з яких 455 тис. грн – грошове забезпечення у військовій частині, а ще 3,3 млн грн дохід від підприємницької діяльності. Його дружина Соломія Ганущин отримала 1,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Подружжя декларує заощадження: понад 220 тис. доларів, 14 тис. євро та 2,3 млн грн готівкою.

Депутат є власником чотирьох автомобілів: Chevrolet Bolt EV (2017 року випуску), Nissan Patrol (2002 року випуску), а також Mercedes-Benz ML 270 CDI (2002 року випуску), Citroen C8 (2006 року випуску), які, як вказано у декларації, перебувають у користуванні військової частини. Дружина володіє автівкою KIA Sorento 2015 року випуску. Сам Ганущин також користується Mitsubushi Pajero, який записаний на ГО «Родин полеглих героїв Львівщини».

Соломія Ганущин є власницею п’яти квартир та паркомісця у Львові, а також двох ділянок, житлового будинка та недобудованого господарського приміщення у Брюховичах. Олександр Ганущин має житловий будинок та земельну ділянку у Рахові на Закарпатті.