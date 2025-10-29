Олександра Ганущина судять за корупційний злочин - невчасне подання декларації про доходи

Галицький районний суд Львова ухвалив постанову про примусовий привід до суду ексголови Львівської облради, чинного депутата від фракції «Європейська солідарність» Олександра Ганущина, який ігнорує судові засідання у справі про адміністративне корупційне правопорушення.

Як зазначається у постанові суду від 23 жовтня, на розгляді у суді перебуває справа про адміністративне корупційне правопорушення щодо Олександра Ганущина за ч.1 ст.172-6 КУпАП. Йдеться про несвоєчасне подання декларації без поважних на це причин. За таке порушення передбачений штраф у розмірі від 850 до 1700 грн.

Однак Олександр Ганущин на судові засідання, призначені на 6, 14 та 23 жовтня, не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи. Про причини своєї неявки він не повідомив.

Прокурор попросив повторно застосувати до Олександра Ганущина привід. Суддя Олег Юрків задовольнив клопотання прокурора, оскільки, на думку суду, участь Олександра Ганушина є обов’язковою при розгляді справи. Виконання постанови про привід доручили управлінню стратегічних розслідувань поліції.

Чергове засідання заплановане на 6 листопада.

ZAXID.NET спробував уточнити в Олександра Ганущина причини ігнорування судових засідань, однак його телефон був вимкнений, а на повідомлення у WhatsApp він відповів, що офіційно прокоментує згодом.

Відповідно до декларації за 2024 рік, сім’я Олександра Ганущина володіє великою кількістю нерухомості. Він вказав записані на дружину п’ять квартир та паркомісце у Львові, а також житловий будинок площею майже 370 м2 та земельну ділянку в Брюховичах. Окрім того, будинок площею майже 150 м2 та ділянку в Рахові, якими володіє сам Олександр Ганущин.

Політик є власником чотирьох автомобілів: Chevrolet Bolt EV (2017 року випуску), Nissan Patrol (2002 року випуску), а також Mercedes-Benz ML 270 CDI (2002 року випуску), Citroen C8 (2006 року випуску), які, як вказано у декларації, перебувають у користуванні військової частини. Дружина володіє автівкою KIA Sorento 2015 року випуску. Сам Ганущин також користується Mitsubushi Pajero, який записаний на ГО «Родин полеглих героїв Львівщини».

Загальний дохід сім’ї Олександра Ганущина за 2024 рік становив близько 5 млн грн, з яких 3,4 млн грн його дохід від підприємницької діяльності, 455 тис. грн – грошове забезпечення у військовій частині, 62 тис. грн – зарплата у ТзОВ «Міра і К».

Дохід дружини Соломії Ганущин від підприємницької діяльності становив 1,2 млн грн, ще 52 тис. грн вона заробила в Львівському університеті внутрішніх справ та 65 тис. грн від продажу електроенергії за зеленим тарифом.

Олександр Ганущин зберігає понад 200 тис. доларів та понад 1 млн грн готівкою, а його дружина 1,3 млн грн та 14 тис. євро готівкою та 20 тис. доларів на рахунках у банку.

Раніше про значну кількість нерухомості сім’ї Олександра Ганущина йшлося в розслідуванні NGL.media.

Оновлено. Згодом на своїй сторінці у фейсбуці Олександр Ганущин заявив, що жодної повістки про судові засідання не отримував, а дізнався про постанову щодо його примусового приводу з медіа.

«Жодної повістки для участі в судових засіданнях я не отримував. До того ж, жодний уповноважений орган не повідомляв мене у встановленому законом порядку про виклики у судові засідання. Перебуваю на зв’язку 24/7, зареєстрований та користуюся додатком «Електронний суд», а також зазвичай доступний у більшості месенджерів», – написав політик.

Він також зазначив, що його адвокати подали клопотання про ознайомлення з матеріалами справи, також розглядають можливість клопотати про відвід судді.