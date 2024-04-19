У п’ятницю, 19 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає, як львівські політики умудряються збагачуватися буквально з повітря, отримуючи зиск навіть з постачання дронів для військових.

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Політичний діяч Олександр Ганущин цього тижня став фігурантом одразу двох викривальних публікацій у місцевих виданнях. Розслідувачі NGL.media написали про несподівані статки його найближчої родини: сім квартир у Львові і будинок у передмісті, а ще понад вісім гектарів землі у Карпатах.

Цікаво, що нерухомість дружині Ганущина і його тестю просто подарували. І були випадки, коли подарунки робили зовсім сторонні люди. До дивного збагачення сімʼї ми ще повернемося, але спочатку розкажемо про оборудки з дронами, які затіяв його товариш і колишній помічник. Журналісти LVIV.MEDIA зʼясували, що за три місяці від вересня по грудень 2023 року така собі фірма «Периметр», яка належить близькому до Ганущина Андрієві Загороднику взяла участь в 11 закупівлях на постачання безпілотних авіаційних комплексів. Три тендери були організовані 103 окремою бригадою Сил ТрО, де зараз служить майор Олександр Ганущин. Всі інші тендери проводили місцеві ради Львівської області, зокрема, Солонківська, Сколівська, Городоцька та Добротвірська. Далі громади передавали ці дрони бригаді Ганущина.

Олександр Ганущин у місцевій львівській політиці давно, він у регіоні добре знана фігура. Від 2015 по 2020 роки він очолював Львівську обласну раду, а сьогодні залишається її депутатом. Ганущин особисто знає, товаришує, відвідує весілля дітей голів місцевих громад. Він досяг такого успіху за сприяння одіозних братів Дубневичів. Сьогодні держава розслідує їхню дотичність до мільярдних розкрадань на схемах залізниці і крадіжок газу для теплових електростанцій. Ганущин починав карʼєру помічником нардепа Ярослава Дубневича, а тепер його покровитель втік за кордон від українського правосуддя і, кажуть, що переховується в Аргентині. Зовсім як колись нацисти. А старший з братів Дубневичів, Богдан, зараз є головою Солонківської громади, яка купувала дрони в компанії «Периметр», а нею як уже відомо володіє колишній помічник Олександра Ганущина. Отака мережа звʼязків у нас вимальовується.

Андрій Загородник був не лише помічником Олександра Ганущина у Львівській облраді, але й доволі близькою до нього людиною. Скажімо, його брат Іван Загородник став довіреною особою родини Ганущина під час купівлі нерухомості. Це ті самі ділянки у горах, які ми згадували на початку. Отож фірма «Периметр» продала громадам Львівщини дронів на 6 млн грн. Привертає увагу, що ця компанія існує понад двадцять років, але раніше займалася операціями з нерухомістю, а дронами її новий власник зацікавився зовсім нещодавно.

Активні продажі дронів фірмою Загородника збіглися в часі з підготовкою так званого «закону про військовий ПДФО», який скерував податки з прибутків військовослужбовців із місцевих бюджетів у державний. Кабінет міністрів зареєстрував відповідний законопроєкт 12 вересня, а через два тижні компанія ТзОВ «Периметр» починає брати активну участь у тендерах на закупівлю безпілотників, аж допоки законопроект ще не проголосували. Прибутки компанії різко зросли. За даними аналітичної системи YouControl, фірма з 2010 року до 2022 заробила на закупівлях лише 47 200 грн, а за майже чотири місяці 2023 року — понад 5,8 млн грн. Неймовірний успіх!

І ще одна дуже цікава обставина. Загалом із 11 тендерів компанія Андрія Загородника перемогла у п’яти. Підприємство «Периметр» вигравало у всіх завершених тендерах, в яких брало участь. Якщо ж знаходився конкурент, який пропонував нижчу ціну, – замовник раптом скасовував торги. Чи може стояти за цими дивними подіями Олександр Ганущин? Його екс-помічник Загородник каже журналістам, що він досі спілкується з Ганущиним, але постачання дронів для бригади, у якій той служить – це лише збіг. А от голова Солонківської громади Богдан Дубневич відмовився відповісти LVIV.MEDIA, кому передав дрони. Він грубо послав журналістів подалі і сказав, щоб більше йому не телефонували.

Сам Олександр Ганущин теж відмовився відповідати на запитання журналістів про постачання дронів його бригаді через фірму його колишнього помічника. Раніше він відхрестився від іншого свого помічника Андрія Тупіса, якого судили за переправлення ухилянтів за кордон. Щось не щастить Ганущину з помічниками.

І насамкінець про історію з нерухомістю родини Ганущина. Журналісти NGL.media з'ясували, що його сім'ї належать сім квартир у Львові та будинок у Брюховичах. Усю цю нерухомість близькі родичі політика отримали в подарунок. А теща Ганущина, 72-річна Надія Томинець, за останні два роки придбала 8,3 га землі у Карпатах за значно дешевшими цінами ніж ринкові.

Деталі про ціни і обставини купівлі раджу вам прочитати безпосередньо у розслідуванні NGL.media, я лише зауважу, що при укладанні угод інтереси тещі Ганущина представляв такий собі Іван Загороник, брат якого уже продав дронів на шість мільйонів. Теща Ганущина дуже щедра жінка, вона хоча й працювала все життя у сільській медицині, але зуміла заробити на декілька квартир у центрі Львова, які подарувала доньці – дружині політика Ганущина. А ще подарувала будинок в елітних Брюховичах площею 367 м2.

Також тещі Ганущина належить квартира площею 120 м² в ЖК 5th Avenue. Її Надія Томинець отримала у спадок наприкінці 2023 року від своєї 90-річної матері Софії Яртим, яка все життя прожила у маленькому селі Ропавське. За два роки до смерті вона нібито інвестувала 1,9 млн грн у цей житловий комплекс. Батько Соломії Ганущин, 76-річний Нестор Томинець, теж відзначився. Він подарував доньці три квартири у львівському житловому комплексі «Велика Британія». Тут варто зазначити, що 76-річний Нестор Томинець свого часу був директором музичної школи у селищі Бориня. Пізніше він, за словами його дружини, «17 років був на заробітках у Португалії». Олександр Ганущин розповів NGL.media, що квартири тесть купив у 2012 році саме за його порадою, щоб інвестувати гроші, які він заробив за 17 років у Португалії. Однак журналісти з'ясували, що насправді Нестор Томинець не інвестував свої гроші у квартири, а отримав їх у подарунок 31 грудня 2020 року від 67-річної львів’янки Дарії Чайковської.

Отака дивина відбувається навколо персони політика і майора 103-ї бригади Олександра Ганущина. Сам він нібито не має жодного значного майна, лише невеличку батьківську хатину на Закарпатті. Усе життя Ганущин присвятив служінню людям і громаді. І продовжує це робити у Збройних силах. Особливо зручно, що статус військового дозволяє Ганущину не показувати свою декларацію.