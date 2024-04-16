Наразі Олександр Ганущин є військовим та депутатом Львівської облради

Сім'ї колишнього голови Львівської облради 45-річному Олександру Ганущину належать сім квартир у Львові та будинок у Брюховичах. Журналісти NGL.media з'ясували, що цю нерухомість сім'я отримала в подарунок. Крім цього, теща Ганущина, 72-річна Надія Томинець, за останні два роки придбала 8,3 га землі у Карпатах за значно дешевшими цінами ніж ринкові.

У розслідуванні йдеться, що Надія Томинець мешкає у гірському селищі Бориня і працює інфекціоністкою у місцевій лікарні. Із землі, яку нещодавно придбала жінка, 5 га розташовані в околицях популярної серед туристів фортеці Тустань. Ці ділянки Надія Томинець купила в учасників АТО. Один з них, який є мешканцем Львова, розповів журналістам, що 1,2 га землі отримав безкоштовно від Сколівської міськради, але йому були потрібні гроші й він продав ділянку за 3 тис. доларів. Ще три ділянки біля фортеці Тустань Сколівська міськрада безкоштовно виділила мешканцю Чернігова та жителям сіл Чаплі і Райнова, що за 65 км від Урича. Вони перепродали ділянки у 5-10 разів дешевше навіть оціночної вартості.

Олександр Ганущин у коментарі NGL.media не захотів пояснити такої різниці в ціні. Він зазначив, що продаж і купівля землі не карається в Україні законом.

«Якщо моя мама [теща] це зробила, то честь їй і хвала, що вона знайшла сили купити землю», – сказав Олександр Ганущин.

Розслідувачі розповідають, що також Надія Томинець була власницею двох квартир на проспекті Шевченка у Львові, але 2021 року подарувала житло дружині Олександра Ганущина Соломії. Раніше вона вже дарувала доньці будинок площею 367,7 м² з кількома ділянками у Брюховичах. Також тещі Ганущина належить квартира площею 120 м² в ЖК 5th Avenue. Її Надія Томинець отримала у спадок наприкінці 2023 року від своєї 90-річної матері Софії Яртим, яка все життя прожила у маленькому селі Ропавське. За два роки до смерті вона нібито інвестувала 1,9 млн грн у цей житловий комплекс.

Батько Соломії Ганущин, 76-річний Нестор Томинець також подарував доньці три квартири у львівському житловому комплексі «Велика Британія». Олександр Ганущин розповів NGL.media, що ці квартири тесть купив у 2012 році саме за його порадою, щоб інвестувати гроші, які він заробив за 17 років у Португалії. Однак журналісти з'ясували, що насправді Нестор Томинець не інвестував свої гроші у квартири, а отримав їх у подарунок 31 грудня 2020 року від 67-річної львів’янки Дарії Чайковської.

За документами, у власності Олександра Ганущина є лише хата з маленькою ділянкою у закарпатському Рахові, яку він успадкував у березні 2021 року. Водночас його дружина має низку подарованої батьками нерухомості. Ганущин заявив NGL.media, що не причетний до появи майна й має шлюбний контракт, згідно з яким його дружина та її батьки є фінансово самостійними. Журналісти зазначають, що наразі неможливо оцінити реальні фінансові доходи екс-голови Львівської облради, оскільки його він є військовослужбовцем і його нові декларації приховані.