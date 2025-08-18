Олександр Ганущин поплатився за невиконання партійних рішень

Рада Львівської територіальної організації «Європейської солідарності» 14 серпня ухвалила рішення про виключення з партії депутата Львівської облради Олександра Ганущина за невиконання партійних рішень. Колишній голова ЛОР став першим вигнанцем з «Європейської солідарності» в облраді, водночас він залишається депутатом, рішення про початок процедури позбавлення його мандату не ухвалювали. Історія з виключенням Ганущина з партії тягнулася понад два роки.

Керівник секретаріату «Європейської солідарності» Львівщини Богдан Юрків розповів ZAXID.NET, що рішення про виключення з партії Олександра Ганущина ухвалене, але має ще бути затверджене центральним партійним керівництвом – президією центральної ради на чолі з Петром Порошенком.

Зі слів Богдана Юрківа, підставою для виключення Ганущина з партії є невиконання рішень статутних органів партійної організації.

«Фракція «ЄС» у Львівській облраді ще на початку року ініціювала скликання позачергової сесії обласної ради. Було декілька депутатів, які не поставили свій підпис. Як вони тепер можуть асоціюватися з “Європейською солідарністю”, коли вони не є членами команди?», – пояснив Богдан Юрків.

Нагадаємо, ініціатива скликати позачергову сесію з’явилася після рішення РНБО про санкції проти пʼятого президента Петра Порошенка. Однак фракція «Європейської солідарності» у ЛОР, яка налічує 26 депутатів, не змогла зібрати 28 підписів за скликання сесії.

Також варто нагадати, що в квітні 2023 року Олександр Ганущин був одним із ініціаторів відставки тодішньої голови Львівської облради, однопартійки Ірини Гримак. Тоді обласний осередок заявив, що Ганущина виключать з партії та позбавлять мандата.

Як пояснив Богдан Юрків, рішення про виключення з партії відтермінували, оскільки на той момент Ганущин був військовослужбовцем. Водночас теперішнє рішення стосується лише виключення з партії, але не позбавлення мандата.

Олександр Ганущин розповів ZAXID.NET, що прокоментує своє виключення з партії після одержання офіційного документу.

47-річний Олександр Ганущин є депутатом Львівської облради кількох скликань, востаннє обраний від «Європейської солідарності». У попередній каденції був головою обласної ради, обраний від Блоку Петра Порошенка. Не приховував своїх амбіцій очолити ЛОР і після чергових виборів, однак партійне керівництво вирішило інакше. Будучи депутатом від «ЄС», Олександр Ганущин жорстко критикував роботу однопартійки Ірини Гримак та став одним із ініціаторів її відставки з посади голови ЛОР. Публічні виступи Ганущина дуже часто різняться з позицією партії.

Раніше був депутатом Львівської облради від НРУ та «Нашої України».