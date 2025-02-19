Для скидання позачергової сесії ініціаторам не вдалося зібрати підписи третини депутатів

Найбільша фракція Львівської облради «Європейська солідарність», яка нараховує 27 депутатів, не змогла зібрати 28 підписів за скликання позачергової сесії Львівської облради. На цій сесії мало йтися про вимогу до влади не допустити диктатури та переслідування опозиції. Така ініціатива львівських партійців з’явилася після рішення РНБО запровадити санкції проти пʼятого президента Петра Порошенка, але завершилася нічим.

12 лютого РНБО запровадила санкції проти пʼятого президента України, народного депутата та бізнесмена Петра Порошенка, а вже 14 лютого керівник осередку «Європейської солідарності» на Львівщині, нардеп Олег Синютка та депутатка Львівської облради, ексголова ради Ірина Гримак повідомили про ініціативу скликання позачергової сесії Львівської облради для ухвалення звернення про недопущення диктатури в Україні.

Ініціатива скликання позачергової сесії обмежилася дописами партійців «Європейської солідарності» у Facebook (фото зі сторінок Олега Синютки та Ірини Гримак)

Депутат від «Європейської солідарності», ексголова ради Олександр Ганущин також заявляв, що розгляд на позачерговій сесії виключно питання санкцій, накладених рішенням РНБО на пʼятого президента України, є недостатнім. Він разом із трьома колегами-депутатами Богданом Гагалюком, Романом Филипівим та Євгеном Шведом запропонували розглянути заяву проти арештів українських військових (бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка і полковника Іллі Лапіна), однак і це не допомогло зібрати підписи за скликання позачергової сесії.

Як повідомили ZAXID.NET у середу, 19 лютого, у Львівській облраді, станом на сьогодні 28 підписів за кликання позачергової сесії не зібрано. «Станом на зараз ініціатива не менше 1/3 депутатів ЛОР до обласної ради не надходила», – розповіли в пресслужбі. Яку кількість підписів вдалося зібрати, в облраді не розголошують.

Зазначимо, відповідно до регламенту Львівської облради, позачергові сесії ради скликаються за ініціативою не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради, голови обласної ради або голови обласної державної адміністрації. Отже для скликання позачергової сесії необхідно щонайменше 28 підписів депутатів. Зауважимо фракція «Європейська солідарність» у Львівській облраді є найбільшою та налічує 27 депутатів. При цьому частина депутатів фракції об’єдналася у групу «За розвиток підприємництва», яка здебільшого підтримує політику Львівської ОВА.