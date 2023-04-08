Олександр Ганущин є депутатом Львівської облради від «Європейської солідарності», однак часто висловлював опозиційну до своєї фракції думку і критикував Ірину Гримак

Партія «Європейська солідарність» заявила про виключення з партії та позбавлення мандата депутата Львівської облради Олександра Ганущина. Відповідне рішення прийняла рада Львівської територіальної організації партії. Таким чином Олександра Ганущина покарали за те, що він став одним із ініціаторів відставки голови ЛОР Ірини Гримак.

Як зазначається в партійному повідомленні, Олександр Ганущин не підтримав ініціативу про повернення виплат військовим в тилу та долучився до відставки голови облради Ірини Гримак.

«На жаль, в цій провокації взяв участь і депутат фракції «Європейська солідарність» – Олександр Ганущин. Не можна прикриватися військовою формою та не підтримувати звернення щодо повернення виплат військовим. Такі дії йдуть в розріз з позицією нашої політичної сили та порушують програмні засади та статут партії «Європейська солідарність», – йдеться в повідомленні партії.

Тому рішенням ради Львівської територіальної організації «ЄС» розпочато процес припинення членства у партії Олександра Ганущина та відкликання його з депутатства у Львівській облраді за народною ініціативою (застосування імперативного мандата). Про це скеровані відповідні подання.

«Ганущин став частиною влади та «Слуг народу» та перестав представляти «Європейську солідарність», – заявили в «ЄС».

Cам Олександр Ганущин відреагував на це повідомлення партії, дорікнувши голові обласного осередку Олегові Синютці.

«Партійні суди імені Олега Синютки, виявляється, вирішують хто у нас «прикривається воєнною формою». Нагадую вам, нешановний Олеже Михайловичу, що це не вам вирішувати. Про решту недолугих закидів якось згодом. А військову форму і погони майора Збройних cил України ношу з гідністю», – написав він у Facebook.

44-річний Олександр Ганущин є депутатом Львівської облради кількох скликань, востаннє обраний від «Європейської солідарності». У попередній каденції був головою обласної ради. Не приховував своїх амбіцій очолити ЛОР і після чергових виборів, однак партійне керівництво вирішило інакше. Будучи депутатом від «ЄС», Олександр Ганущин жорстко критикував роботу однопартійки Ірини Гримак та став одним із ініціаторів її відставки з посади голови ЛОР.