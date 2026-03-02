Михайло Федоров розповів про комплекс рішень для посилення обороноздатності України

Михайло Федоров повідомив нововведення в українській армії, що мають посилити обороноздатність України. Зокрема, планується аудит втрат на фронті. Про це міністр оборони повідомив у понеділок, 2 березня, у своєму телеграм-каналі.

Як розповів Михайло Федоров, минулого тижня він працював на Запорізькому, Дніпропетровському та Харківському напрямках. Міністр оборони зустрівся на фронті з командирами корпусів й угрупувань, комбригами та керівниками військових адміністрацій. Після нарад з військовими, він узгодив з президентом комплекс рішень, що мають посилити обороноздатність України. Зокрема, міністр оборони анонсував аудит втрат на фронті.

«Починаємо аналіз кожної втрати на полі бою. Аудит допоможе виявити ключові проблеми та ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал – найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна», – йдеться у повідомленні.

Крім того, для зменшення втрат в Україні планують масштабувати застосування наземних роботизованих комплексів. Також міноборони запровадить для бригад базовий мінімум забезпечення дронами. Таким чином бригади отримуватимуть додатково до державних поставок, єБалів та інших закупівель FPV-дрони, розвідувальні, бомбери та інші БпЛА.

«Це дасть змогу бригадам планувати оборону й бути впевненими в ресурсі. Також працюємо над централізованим забезпеченням армії старлінками та пікапами», – зазначив Михайло Федоров.

Окрім цього, в українській армії планують перейти від ручного формування потреб до автоматичної моделі, й вже сформували план закупівель.

«Перехоплювачів, FPV і дронів на оптоволокні, крил-розвідників, ударних дронів на оперативну глибину, необхідних засобів буде більше. Уже законтрактовано перший квартал: уперше потреба сформована на основі даних, щоб не було субʼєктивного впливу та корупційних ризиків. Скоро результат закупівель стане відчутним на фронті», – наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, 4 лютого в інтервʼю для французького телеканалу France 2 Володимир Зеленський повідомив, що за час повномасштабного вторгнення Україна втратила 55 тис. військових. Проте президент наголосив, що багато захисників вважаються зниклими безвісти, але кількість таких людей Володимир Зеленський не уточнив.