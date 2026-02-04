Володимир Зеленський назвав втрати України

Володимир Зеленський в інтервʼю для французького телеканалу France 2 назвав втрати України під час повномасштабного вторгнення Росії. За словами президента, Україна втратила 55 тис. оборонців, передає Le Monde.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військових, кадрових та мобілізованих, становить 55 тис.», – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти», але точної цифри Володимир Зеленський не назвав.

Зауважимо, що вперше втрати України президент озвучив у лютому 2024 року, тоді кількість загиблих військовослужбовців становила 31 тис. 8 грудня 2024 року Володимир Зеленський повідомляв про 43 тис. загиблих військових. 4 лютого 2025 року Володимир Зеленський в інтерв’ю британському журналістові Пірсу Моргану розповів, що Україна втратила на війні 45 тис. військовослужбовців. 16 лютого 2025 року в інтерв’ю NBC News президент уточнив, що Україна за час повномасштабної війни втратили 46 тис. оборонців.

Додамо, що 13 січня 2026 року Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у 2025 році втрати України на війні зменшились на 13%, водночас росіяни минулого року втратили на фронті понад 418 тис. військових.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 лютого 2026 року Росія за весь час повномасштабного вторгнення втратила 1 243 070 військових пораненими та вбитими.