У Львові напрацювали заходи, які дозволяють без підняття тарифу на тимчасовій основі стабілізувати роботу громадського транспорту

З понеділка, 16 березня, «Львівавтодор» розпочав процедуру деактивації карток пільговиків на проїзд у громадському транспорті. Йдеться про пасажирів, які зареєстровані в інших громадах. У четвер, 19 березня, під час брифінгу директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило повідомив, що Львів уже деактивував понад 10 тис. пільгових карток мешканців інших громад. Такі дії є вимушеним заходом, враховуючи зростання вартості пального.

За словами Олега Забарила, у Львові напрацювали заходи, які дозволяють без підняття тарифу на тимчасовій основі стабілізувати роботу громадського транспорту. Одним з таких заходів стало встановлення додаткових умов для проїзду пільговиків з інших громад.

«Було передбачено умову, що пільговики інших громад мають право здійснювати проїзд у громадському транспорті на безоплатній основі за умови укладення відповідної угоди між Львівською міською територіальною громадою та відповідною громадою, де зареєстрований той чи інший пільговик», – сказав Олег Забарило.

Уже є перші напрацювання. Наприклад, Львів готується до укладення угоди з Мурованською громадою. Тим часом з 16 березня картки пільговиків деактивують до моменту укладення відповідної угоди. Тож мешканці тих громад, які угоду не уклали, змушені оплачувати проїзд у громадському транспорті Львова самостійно.

«На сьогодні вже деактивовано понад 10 тис. пільгових карток мешканців інших громад. Ця робота триває, але після укладення відповідної угоди картки знову активують і забезпечать безоплатний проїзд», – додав Олег Забарило.

Найбільше поїздок у львівському транспорті здійснюють мешканці Зимноводівської, Давидівської, Солонківської та Мурованської громад.

«Ці громади прилеглі до Львівської міської територіальної громади, очевидно, що люди їздять на роботу або за іншими потребами до Львова, користуючись міським громадським транспортом. На них передбачено від двох до п’яти млн грн на рік для безоплатного перевезення», — пояснив Олег Забарило.

Посадовець також закликав мешканців пільгових категорій звертатися до своїх громад, формувати петиції та звернення, щоб ініціювати цей процес. Олег Забарило довав, що є законопроєкт, який, у разі прийняття, передбачає, що кожна громада зобов’язана забезпечити оплату пільгового перевезення своїх мешканців.