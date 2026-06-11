Фахівці з Франції оглянули пам'ятки Львова

У четвер, 11 червня, до Львова прибули представники французької асоціації «Теслі без кордонів». Вони долучаться до реставрації даху історичної будівлі на площі Соборній, 3 у Львові, пошкодженої внаслідок влучання російського шахеду 24 березня. Французькі фахівці раніше брали участь у відновленні дерев’яних конструкцій собору Нотр-Дам-де-Парі після руйнівної пожежі 2019 року. Про підсумки зустрічі повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Під час візиту до Львова вони оглянули будинки на Соборній площі, а також на вулицях Мельника та Коновальця, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів. Домовилися працювати над спільними проєктами з відновлення пошкодженої історичної спадщини та навчанням нового покоління реставраторів», – розповів мер Львова.

Свій досвід французькі фахівці хочуть застосувати й для відновлення української культурної спадщини.

«Для нас участь у цьому проєкті є насамперед знаком солідарності з Україною. Водночас це надзвичайно цікавий фаховий виклик, адже йдеться про відновлення цінної історичної архітектури із застосуванням традиційних технологій», – цитує президента міжнародної асоціації «Теслі без кордонів», етнолога і фахівця з охорони культурної спадщини Франсуа Калама пресслужба ЛМР.

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Під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим французькі фахівці розповіли про свій досвід реставрації історичних пам’яток, зокрема підходи, які використовували під час відновлення Нотр-Даму. За їхніми словами, після пожежі у відомому паризькому соборі одним із головних завдань було довести, що традиційні технології деревообробки залишаються ефективними й сьогодні.

У Львівській міськраді повідомили, що відновлення даху будинку на площі Соборній планують проводити у два етапи. Як зазначив французький майстер-тесляр та фахівець із традиційного дерев’яного будівництва Поль Рамбо, спочатку підготують деревину. Цим близько двох тижнів займатимуться близько 20 професійних теслярів. Другий етап передбачає безпосередній монтаж конструкцій.

До робіт додатково планують залучити волонтерів та студентів профільних спеціальностей. Французькі майстри наголошують, що важливою складовою проєкту є передача професійних знань молодому поколінню.

«Ми не лише відновлюємо пам’ятки, а й навчаємо майбутніх майстрів. Передача ремесла є такою ж важливою, як і сама реставрація», – зазначили учасники делегації.

Гості також обговорили в Національному лісотехнічному університеті України можливість практичного навчання студентів під час реалізації реставраційного проєкту. У міськраді наголошують, що співпраця з французькими фахівцями допоможе не лише відновити пошкоджену пам’ятку, а й запозичити європейський досвід збереження історичної архітектури.