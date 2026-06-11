Румунія хоче, щоб дрони Sea Baby та Magura підривалися, як тільки заходять у її води

Румунія планує попросити в України перепрограмувати морські безпілотники, щоб вони самознищувалися, коли наближаються до кордону румунських територіальних вод. Про це заявив 11 червня міністр оборони країни Раду Міруце в інтервʼю Defence Romania.

Міністр пропонує звернутися до української сторони з проханням запрограмувати морські безпілотники Magura та Seababy так, щоб вони самостійно детонували, якщо заходять занадто близько до румунських територіальних вод. За його словами, це питання виключно програмування та програмного забезпечення дронів.

«Якщо ви раптом загубите їх (дрони – ред.) у Чорному морі, коли вони наблизяться до територіальних вод Румунії на відстань 12 морських миль, контролер, який керує цим безпілотником, повинен запрограмувати його на автоматичний самопідрив. Якщо через різні помилки, втрату керування ви опинитеся в цій зоні, ви більше не зможете продовжувати рух», – вважає міністр оборони країни.

Раду Міруце додав, що 10 червня Румунія передала Україні 10 запитань щодо інциденту з підривом безпілотника у Констанці. Серед них – чи було втрачено контроль над звʼязком та коли саме; як саме працював звʼязок між дронами; яке було корисне навантаження безпілотника та чи тільки він мав вибухівку на борту тощо.

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«Ми не приймемо відповідь, яку не вважаємо достатньо обґрунтованою, за потреби ми перевіримо відповіді на основі даних, які у нас є», – заявив Міруце.

Нагадаємо, 5 червня у румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Військово-морські сили ЗСУ визнали, що дрон був українським та втратив управління через російські засоби РЕБ, через що й опинився біля берегів Румунії.

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До того, 29 травня, у румунському місті Галац на житлову багатоповерхівку впав російський дрон. Внаслідок цього постраждали двоє людей. За словами президента Румунії Нікушора Дана, дрон підбила українська ППО, через що він змінив траєкторію. Згодом Дан закликав Росію атакувати Україну без шкоди для румунів.