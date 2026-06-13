Внаслідок атаки виникла пожежа на ринку

Російські війська у суботу, 13 червня, здійснили удар керованими авіаційними бомбами (КАБами) по території Дніпропетровської області, спричинивши значні руйнування та поранення серед цивільного населення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, основний удар припав на Васильківську громаду, куди ворог випустив 12 КАБів. Внаслідок атаки поранення отримали 9 людей. Частково зруйновано багатоквартирний будинок, виникла пожежа на ринку, пошкоджено 8 магазинів і 10 торгових павільйонів.

Окрім цього, у Петропавлівській та Шахтарській громадах зафіксовані пожежі та руйнування житлової інфраструктури, зокрема пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки, літню кухню та два автомобілі.

Під обстрілами також опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Там пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. У Нікополі внаслідок вечірнього артобстрілу постраждала одна людина.

У Кам’янському зафіксовано пошкодження об’єкта інфраструктури. У регіоні тривають роботи з ліквідації наслідків атак.

Нагадаємо, у ніч на пʼятницю, 12 червня, російські окупанти завдали ударів по Сумській області. Під удар потрапив гуртожиток у Сумах та залізнична інфраструктура у Шосткинській громаді.