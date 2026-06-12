Наслідки атаки на Сумщину 12 червня

У ніч на пʼятницю, 12 червня, російські окупанти завдали ударів по Сумській області. Під удар потрапив гуртожиток у Сумах та залізнична інфраструктура у Шосткинській громаді, повідомили у пресслужбах Сумської ОВА та «Укрзалізниці».

За даними місцевої влади, росіяни вдарили по обʼєкту цивільної інфраструктури у Шосткинській громаді. Згодом у пресслужбі «УЗ» уточнили, що удар спрямували по залізничній інфраструктурі.

«На жаль, внаслідок атаки загинула 44-річна жінка.

Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Ще одна жінка, 33 років, отримала важкі травми. Медики надають їй необхідну допомогу», – повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджена трьохповерхова нежитлова будівля. Наразі триває встановлення обставин та наслідків удару. Окремі поїзди в регіоні прямують із відставанням від графіка до двох годин.

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Згодо у пресслужбі ДСНС Сумської області повідомили, що росіяни також атакували Суми. Там російський дрон вдарив по будівлі гуртожитку.

«Ударний безпілотник влучив у стіну гуртожитку на рівні шостого поверху. Вибито вікна. Інформації про травмованих не надходило», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Нагадаємо, 10 червня росіяни атакували вокзал у Сумах. Уламки дрона впали на пасажирський потяг №143 Суми – Рахів. Попри пошкодження поїзд виїхав з вокзалу та прибув до Рахова із запізненням у майже 5 годин.