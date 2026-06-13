Прикордонники вилучили незадеклеровані смартфони

На пункті пропуску «Краківець» на Львівщині прикордонники спільно з митниками викрили спроби незаконного ввезення в Україну смартфонів Apple. Загалом у двох жінок вилучили 14 незадекларованих iPhone 17 Pro Max вартістю понад 1 млн грн.

Як повідомили 13 червня у пресслужбі 7 прикордонного Карпатського загону, техніку намагалися ввезти з Польщі, приховавши її від митного контролю.

Під час перевірки автомобіля Seat, за кермом якого перебувала 48-річна мешканка Львівщини, правоохоронці виявили шість смартфонів iPhone 17 Pro Max. Гаджети були сховані у конструктивних порожнинах панелі приладів. Орієнтовна вартість вилученої техніки становить близько 450 тис. грн.

Ще вісім смартфонів тієї ж моделі знайшли під час огляду автомобіля Ford, яким керувала 37-річна українка. За даними прикордонників, жінка приховала телефони просто під верхнім одягом. Попередню вартість смартфонів оцінили майже у 600 тис. грн.

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За словами правоохоронців, обидві жінки зізналися, що погодилися перевезти смартфони через кордон за грошову винагороду.

Загалом у порушниць вилучили 14 смартфонів Apple орієнтовною вартістю понад 1 млн грн. За фактами порушень митних правил складено відповідні протоколи.

Це далеко не перший випадок виявлення контрабанди на пункті пропуску «Краківець». Нещодавно, 9 червня, польські митники викрили 39-річну українку, яка намагалася незаконно ввезти до Польщі 910 пачок сигарет, використовуючи автомобіль швидкої допомоги. Жінка заявила, що перевозить пацієнтів на лікування до Німеччини, однак під час поглибленого огляду правоохоронці виявили тютюнові вироби без польських акцизних марок, заховані у бічних відсіках спецавтомобіля.