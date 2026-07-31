На лінії курсуватиме транспорт середнього класу з низьким рівнем підлоги

У суботу, 1 серпня, у Львові розпочне роботу новий маршрут №67 сполученням «Брюховичі — вул. Шпитальна». Він покращить транспортне сполучення як для мешканців селища, так і для району вулиць Шевченка та Брюховицької. Обслуговуватиме маршрут перевізник ТОВ «Епітранс». Про це повідомили у Львівській міській раді.

«Це, по суті, буде перший міський маршрут, який курсуватиме по вул. Брюховицькій. Зараз міських маршрутів там немає, хоча район густонаселений і потребує якісного сполучення», – зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

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На лінії курсуватиме транспорт середнього класу з низьким рівнем підлоги: у будні – три одиниці, у вихідні – дві одиниці.

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Нагадаємо, схема руху маршруту №67: селище Брюховичі (вул. Незалежності України) – вул. Брюховицька – вул. Т. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Шпитальна – вул. Д. Данилишина – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Брюховицька – селище Брюховичі.

Також 1 серпня маршрут автобусів №9, що курсує від вул. Вернадського до с. Муроване, буде продовжено до села Сороки-Львівські.

Зазначимо, у Львові функціонують 54 автобусні маршрути, щодня на лінії виходить орієнтовно 510 автобусів. Загалом 78% міського транспорту є доступним для маломобільних людей.