У застосунку LeoCard додали нагадування про валідацію квитків

У Львові оновили мобільний застосунок LeoCard, яким користуються для оплати проїзду в громадському транспорті. Про це 23 липня повідомили у Львівській міській раді з посиланням на ЛКП «Львівавтодор».

Однією з головних змін стала зручніша активація квитків. У застосунку збільшили кнопку-повзунок «Проведіть, щоб активувати квиток». Крім того, якщо пасажир купує кілька квитків одним платежем, тепер замість кількох окремих кнопок відображаються лічильник придбаних квитків та одна кнопка для їх активації.

Також у застосунку з’явилося нагадування про необхідність валідувати квиток після його активації. У «Львівавтодорі» наголошують, що після активації QR-код потрібно обов’язково зчитати через сканер, розташований у верхній частині валідатора в салоні транспорту.

У застосунку LeoCard спростили активацію квитків і додали нагадування про валідацію / Фото ЛМР

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У комунальному підприємстві пояснили, що таке нагадування додали через випадки, коли пасажири активували квиток у застосунку, але не завершували процедуру валідації. Також під час оновлення врахували побажання користувачів щодо покращення роботи сервісу.

Наразі мобільним застосунком LeoCard користуються вже понад 188 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, застосунок запустили у грудні 2024 року, а торік його функціонал суттєво розширили. Сьогодні через LeoCard можна оплачувати проїзд із правом безкоштовної пересадки протягом 40 хвилин, купувати 30-денні проїзні та планувати маршрути громадським транспортом.

У «Львівавтодорі» також зазначають, що 93% пасажирів міського транспорту Львова оплачують проїзд безготівково. Водночас паперові квитки у водіїв купують лише близько 7% пасажирів.