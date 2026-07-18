Зараз навчання відбувається в експериментальному форматі

З наступного року практичні тренінги з безбар'єрності офіційно інтегрують в базову навчальну програму «Школи водіїв» ЛКП «Львівелектротранс». Оскільки посадові інструкції зобов'язують водіїв надавати допомогу маломобільним пасажирам, такі навички вирішили зробити обов'язковою частиною первинної підготовки. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Вже зараз у «Львівелектротрансі» майбутні водії проходять експериментальний курс з безбар’єрності в громадському транспорті. Вони отримають відповідні сертифікати одразу після здобуття посвідчення водія категорії «Т».

Проєкт з навчання водіїв електротранспорту реалізовується у співпраці з експертами з питань інклюзивності міського простору Русланом Пригодою та Назарí Красовським.

Також ЛКП «Львівелектротранс» оголосило набір на навчання за спеціальністю «водій тролейбуса». Слухачі можуть отримати стипендії, премію після складання іспитів та гарантоване офіційне працевлаштування. Подати анкету можна тут. Дізнатися деталі та записатися на співбесіду можна за телефоном: +38 067 429 21 96.

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