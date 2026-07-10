Деякі ділянки контактної мережі в експлуатації більше 50 років

У Львові проведуть капітальну модернізацію тролейбусної контактної мережі на вул. Стрийській, Зеленій та Богдана Кріля (Тролейбусній). Загалом ідеться про майже 10 км, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Ремонтуватимуть мережу, включно із заміною понад 500 опор, на найбільш зношених ділянках, де лінії замість 30 років експлуатуються 50-70:

на вул. Стрийській – від вул. І. Франка до вул. Наукової;

на вул. Богдана Кріля (Тролейбусній) – від вул. Володимира Великого до вул. Наукової; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

на вул. Зеленій – на від вул. Липова Алея до вул. Луганської.

Роботи виконуватимуть в межах загальнодержавної програми «Міський громадський транспорт України» за підтримки Європейського інвестиційного банку.

Проєкт реалізує ЛКП «Львівавтодор». Для його виконання підприємство вже провело міжнародний тендер та визначило підрядника.

Висновок щодо доцільності залучення кредитних коштів під місцеву гарантію Львівської міської ради в п’ятницю, 10 липня, затвердив виконавчий комітет ЛМР. Далі відповідне рішення має ухвалити сесія ЛМР та погодити міністерство фінансів.

Ідеться не про новий кредит, уточнюють в ЛМР, а про перерозподіл 3 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку в межах чинної кредитної програми, що раніше планували витратити на модернізацію трамваїв.

Загальна вартість капітального ремонту трьох тролейбусних ліній становить близько 13,29 млн євро. Основна частина фінансування проєкту вже передбачена цією кредитною програмою.

Реалізація проєкту дозволить підвищити надійність роботи тролейбусної мережі, збільшити швидкість руху електротранспорту, зменшити кількість аварійних ситуацій та скоротити витрати на аварійно-відновлювальні роботи.