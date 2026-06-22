Превірки громадського транспорту продовжать

Управління транспорту Львівської міськради перевірило роботу кондиціонерів у частині міських автобусів. Деякі з них взагалі не мають системи охолодження, частина має несправну систему, перевізників за це оштрафують. Про це у понеділок, 22 червня, повідомила міська рада.

Сьогодні перевірили роботу охолоджувальних систем у 65 автобусах, які курсували на 15 маршрутах: №11, 14, 20, 21, 23, 32, 34, 37, 41, 43, 48, 51, 53, 80 та 84.

Несправні системи кондиціонування виявили у 12 автобусах на маршрутах №14, 21, 34, 37, 41, 51 та 84. Ще 10 транспортних засобів не обладнані кондиціонерами, оскільки їхнє встановлення не передбачене заводом-виробником.

«Найбільше порушень зафіксували на маршруті № 34 – чотири несправні кондиціонери, і на маршруті №14, де несправними виявилися кондиціонери у трьох автобусах», – повідомили у ЛМР.

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За результатами перевірки перевізників ПАТ «Львівське АТП-14630», ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр-Львів», ЛК АТП-1, ТОВ «Успіх-БМ» оштрафують на 1700 гривень за порушення умов договорів на перевезення пасажирів.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило наголосив, що управління транспорту продовжить перевірки. Проте не весь громадський транспорт міста конструктивно обладнаний системами охолодження: із близько 500 міських автобусів кондиціонери мають понад 180 одиниць. В електротранспорті з 134 трамваїв та тролейбусів кондиціонерами обладнані понад 60 одиниць.

Проте, якщо кондиціонер є, але не увімкнений, пасажирів закликають повідомляти про такі випадки на Гарячу лінію міста за номером 15−80. При цьому варто вказати номер маршруту та державний або бортовий номер транспортного засобу.