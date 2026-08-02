Чотирьом пораненим працівникам ТЦК та СП надається медична допомога

У неділю, 2 серпня, в Одесі чоловік зчинив стрілянину по військовослужбовцях одного з районних ТЦК та СП. Четверо працівників поранені, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину близько 19:30 2 серпня. За попередніми даними, під час проведення військовослужбовцями ТЦК та СП заходів з оповіщення невідомий здійснив в їхній бік кілька пострілів з пістолета.

«Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», – повідомили у пресслужбі поліції.

Наразі триває встановлення обставин події, а також заходи з встановлення місцеперебування та затримання стрільця.

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У пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП наразі ситуацію не коментували.